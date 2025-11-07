快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華今天說，希望廣大台灣同胞攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華今天說，希望廣大台灣同胞攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。（記者陳政錄／攝影）

今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出席相關紀念研討會。對此，雖陸方今天未大規模舉辦相關活動，但大陸國台辦發言人陳斌華晚間表示，會晤（馬習會）鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明「兩岸中國人」完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，喊話台灣同胞攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。

大陸國台辦晚間就馬習會十周年，發布發言人陳斌華答記者問。

陳斌華說，2015年11月7日舉行的兩岸領導人歷史性會晤，是以中共總書記習近平為核心的中共中央引領推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的重大措施，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸政治互動提升到新高度，成為兩岸關係發展進程中的重要里程碑。

陳斌華說，會晤鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，「表明兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中」。

陳斌華表示，兩岸領導人歷史性會晤及其後兩岸關係發展歷程充分證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，認同「兩岸都是中國人」、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定，就能增進兩岸同胞利益福祉。

他說，反之，否認「九二共識」，背離「一個中國原則」，圖謀「台獨」分裂，煽動「抗中保台」，製造兩岸敵意對抗，兩岸協商對話就無從談起，台海就會陷入兵凶戰危，台灣同胞利益就會受損。

他強調，統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。唯有早日解決兩岸政治對立，朝著祖國完全統一的方向邁進，才能確保台海持久和平。

陳斌華說，大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和代表性人士對話溝通、交流交往，共同推動兩岸關係發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華最後說，希望廣大台灣同胞和我們和衷共濟、團結向前，攜手推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園和兩岸同胞根本利益，攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。

兩岸關係和平發展 陳斌華 馬習會

延伸閱讀

張榮恭出席馬習會十周年研討會 盼藍綠兩黨能在兩岸和平議題上進行良性競爭

為何大陸沒紀念馬習會十周年？趙春山：大陸覺得不可能有領導人會晤了

影／馬習會十周年 鄭麗文：肯定92共識開創兩岸對話交流

【即時短評】馬習會十周年 誰來撿回那張「通關密語」？

相關新聞

預判陸「十五五規劃」對台內容 邱坤玄：從口號統一進入實質統一

兩岸關係緊張局勢，持續受到社會關注，資深學者邱坤玄7日示警，大陸對台政策在十五五規劃，會「從過去形式上口號的統一，已進入...

蔡志弘：續推動兩岸交流 明年將訪大陸和美國

競選這次國民黨主席失利的前國代蔡志弘近日表示，儘管選舉結果不如預期，仍得到多方人士肯定，尤其有調查顯示，他的好感度勝過其...

中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究

中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...

「福建號」航艦採電磁彈射起飛 專家：共軍飛行員恐有戰力間隙

中共海軍「福建號」航空母艦日前正式入列服役。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，福建號使用傳統動力，如何維持電磁彈射器持續作...

馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一

今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...

張榮恭出席馬習會十周年研討會 盼藍綠兩黨能在兩岸和平議題上進行良性競爭

國民黨副主席張榮恭7日表示，台灣不可能沒有一個中國政策而又能有效處理兩岸關係。他指出，「急獨導致急統，台獨招來武統」，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。