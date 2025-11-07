預判陸「十五五規劃」對台內容 邱坤玄：從口號統一進入實質統一

兩岸關係緊張局勢，持續受到社會關注，資深學者邱坤玄7日示警，大陸對台政策在十五五規劃，會「從過去形式上口號的統一，已進入實質統一」；學者趙建民則表示，大陸現在全面推進統一，對我方壓力空前，但我方政策是「打右燈向左轉」，持「兩國論」立場，無法達到兩岸和平。

前國安會諮委、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄7日下午在馬習會十周年研討會上，針對兩岸關係進行分析。他以習近平甫上任不到半年就接觸訪問北京的前閣揆劉兆玄為例分析習近平的領導權力與個人意志，最近中共二十屆四中全會結束，他感嘆「聽床師」高喊「習近平政權不穩」等內容已經變成「民進黨政府的基本判斷」，但如果有溝通管道與基礎研究，絕對不會做出這樣的判斷。

接著他說，大陸「十五五規劃」，絕對是在往後五年到十年間，整個科技自主會有重大突破，同時「從過去形式上口號的統一，已進入實質統一」，很多措施都已在推動當中，用實際行動來體現中國大陸實質管轄台灣地區的事實，如海峽中線沒有了、把金門海域當作內海、還有諸多在法律上把台灣人民當作自己同胞的惠台措施、以及打擊台獨分子等，「可以預見，明年一定會有一個非常清晰的方向」。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則說，現在起到2028年是關鍵時期，2027年中共二十一大、2028年選舉，期間影響台灣安全的最主要因素是賴總統能不能夠改絃更張很重要，再者國民黨能否在2028年之前讓大陸覺得有機會看到國民黨執政，也是關鍵因素。他也呼籲國民黨要堅持主張，「內部至少不要再為九二共識產生各種意見」，要堅持。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民指出，美國在國際政治經濟上不斷撤退，從APEC會議一目了然，大陸在補這個空缺。趙建民歷數大陸跟日本、南韓、澳洲領導人近期的會談、協議等成果，表示我方執政黨「一直認為美國有一個國際抗中的聯盟」，這些國家都被認為是其中成員，「看起來人家談的好像不是這樣」。

他並表示，跟川普第一任、拜登時期不一樣，現在呈現「台灣議題邊緣化」，他預測，美國與中國大陸就台海議題「可能已形成共識」，包含美國拒絕賴清德過境、暫停對台軍援、取消防務會談，把台美關稅談判拖到APEC後，這些跡象顯示川普已經做很多動作，「台灣不是沒有談」。

就大陸對台，趙建民贊同邱坤玄的判斷，認為大陸現在全面推進統一，對我們的壓力空前，舉凡從歷史方面、國際面強化法律一中，防止外力干預統一，這是主目的，最近制定台灣光復紀念日、司法一體化、「鍾台文」幾篇文章，我方的關注是不夠的，當中有對統一的壓力，此外還有軍事上由演轉戰的風險。

他強調，多國跟大陸都是「競合」關係，包括美國在內，「我們是全球唯一抗中國家」。他說我方政策現在是「打右燈向左轉」，天天講兩岸和平、兩岸協商，「可是你講的是兩國論，怎麼樣達到兩岸和平、兩岸協商？」最後趙建民喊話「我們一定要趕快回到兩岸和解的道路上」。