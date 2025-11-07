張榮恭出席馬習會十周年研討會 盼藍綠兩黨能在兩岸和平議題上進行良性競爭

國民黨副主席張榮恭7日表示，台灣不可能沒有一個中國政策而又能有效處理兩岸關係。他指出，「急獨導致急統，台獨招來武統」，在兩岸關係沒有終局之前，在台澎金馬堅持中華民國是理所當然，可是「新兩國論」正在把中華民國台獨化，他批評賴總統說中華民國國民決定中華民國跟大陸無關，這是「釋憲台獨」，一樣危險。他也強調，非常期待國民黨跟民進黨能夠在兩岸和平議題上進行良性競爭。

張榮恭7日下午出席馬習會十周年研討會並發表談話，他說過去三十多年兩岸關係有幾次里程碑，第一是1993年辜汪會談，正式告別三不政策，第二次是辜汪上海會晤，是兩岸代表第一次就高度敏感政治議題進行對話，辜振甫明確提出中華民國與台灣地位歸屬問題。會談後他接到大陸要求兩岸各派10人進行政治對話，後因兩國論發表而中止。第三個里程碑是江丙坤2005年3月與陳雲林會談，上次兩黨這樣會談是1949年4月談判破裂，隨後中共渡江戰役。第四個里程碑是連戰和平之旅，兩黨領導人坐下來握手談判，上一次是1945年8月蔣毛重慶會談，而連胡會談解決中國當代史上最重要的政黨關係、化解兩岸統獨攤牌，因當時大陸制訂反分裂國家法，陳水扁總統要制定新憲，連戰提供台灣人民另一種選擇。第六個里程碑就是馬習會。

他強調，這幾個里程碑都是國民黨完成，自己有幸躬逢其盛，他陪同連戰見過習近平4次、陪同連戰、吳伯雄見過胡錦濤12次、陪同辜振甫見過江澤民1次。非常期待國民黨跟民進黨能夠在兩岸和平議題上進行良性競爭，如果把推動兩岸和平誣指為親中或紅統，這就是台灣人民之禍。「只備戰不謀和，兩岸關係可能走向戰，如果備戰又謀和，兩岸關係就會和」。

他指出，「台灣不可能沒有一個中國政策而又能有效處理兩岸關係」。九二共識本身就是從《中華民國憲法》向前走的三步，只講《憲法》兩岸沒有連結，第一步是成立國統會、《國統綱領》，第二步是國統會一個中國涵義決議，兩岸同屬一個中國，第三步是1992年10月兩會香港會談跟後面幾天函電往來，形成九二共識，這是求同存異，「同就是一個中國原則、異就是一個中國的涵義」，但兩岸當時擱置爭議，因此兩會才有後續協商。

張榮恭說，反對九二共識的人會說1990年代有辜汪會談辜汪會晤，但當時沒有九二共識，實際上「李登輝當時的講法比九二共識更強，因為他直接講國家統一，現在九二共識講得還比較溫和，那我們何不接受九二共識」。很可惜李登輝有兩國論，但蔡英文、賴清德的新兩國論，走得更遠，連兩國論提出時保留的國家統一都沒有了，而「急獨導致急統，台獨招來武統」，在兩岸關係沒有終局之前，在台澎金馬堅持中華民國是理所當然，可是新兩國論正在把中華民國台獨化，賴清德說中華民國國民決定中華民國跟大陸無關，這是「釋憲台獨」，一樣危險，至於大罷免期間他說中華民國派反共、台派護台，因此吸納中華民國派，值得大家思考中華民國派跟台獨的差別。

他依據《憲法》提出三條標準，其一，中華民國疆域依固有領土，絕對不是只有台澎金馬，因此台灣大陸同屬一個中國不應是問題，其二，「國家統一前」就是現狀，除非能改成「台灣獨立前」，但現狀就是國家統一前；第三，身分認同，《憲法》第158條規定「教育文化，應發展國民之民族精神」，這個概念是民族認同，所以台灣人也是中國人，我們才能據此要求大陸兌現「中國人不打中國人」承諾，這種身分認同完全不違背我們作為道道地地台灣人。符合這些標準才不會變成遭扭曲的中華民國派。