為何大陸沒紀念馬習會十周年？趙春山：大陸覺得不可能有領導人會晤了

今日是馬習會十周年，不過大陸官方並未舉辦活動紀念，淡江大學榮譽教授趙春山解讀，大陸覺得這已是過眼雲煙，兩岸不可能再舉行領導人會晤，除非2028年政黨輪替，「這時候跟你講馬習會還能講什麼？」而國民黨副主席蕭旭岑則強調，「這是對兩岸關係很負面訊號」。

馬英九基金會、海峽兩岸經貿文化交流協會7日下午在格萊天漾大飯店舉行馬習會十週年研討會。

對於大陸今日沒有舉行紀念活動，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，他認為大陸覺得這已是過眼雲煙，兩岸不可能再舉行領導人會晤，除非2028年政黨輪替，「這時候跟你講馬習會還能講什麼？」既然不能講什麼，答案就像川普提到台灣問題時說台灣就是台灣，也向大陸鄉村短劇常說的「問題就是這麼個問題、情況就是這麼個情況」。所以大陸認為沒什麼好談的。「只有我們這些白髮宮女話當年」。

趙春山強調，1992年會談時，因為我們有國統綱領，所以一中跟統一不是九二會談要解決的問題，而是對一中內涵解釋不同，導致兩岸交流事務性協商衍生主權爭議問題，所以是要解決各表這個問題。此外他也強調馬八年不是只有經濟沒有政治，曾經籌組一個兩岸的小組討論很多政治問題，也曾處理勸阻巴拿馬轉投問題。他說，現在起到2028年是關鍵時期，2027年中共二十一大、2028年選舉，期間影響台灣安全的最主要因素是賴總統，能不能夠改絃更張，很重要，再者國民黨能否在2028年之前讓大陸覺得有機會看到國民黨執政，也是關鍵因素。他也呼籲國民黨要堅持主張，內部至少不要再為九二共識產生各種意見，要堅持。

國民黨副主席蕭旭岑則說，大陸方面不能說不重視馬習會，中共十九大報告即有提出來，且對方黨史館進去，就是馬習會握手照。但為何這時候不紀念，他說，「這是對兩岸關係很負面訊號」。

政大東亞所榮譽教授邱坤玄說，馬習會有很多歷史經驗教訓還可以用在今天。從國際層面來看馬習會，現在全世界區域衝突不斷，台灣經常被列為全世界最危險地區，川普最喜歡吹噓已經解決七個爭端，「可見得爭取和平變成目前世界上所有國家最希望達到的目標」。他說，馬習會在國際政治上的意義就是兩岸、和平研究最佳題材，從功能性交流擴散到政治層面。

邱坤玄說，九二共識絕對不要陷入與民進黨之間的文字之爭，最重要的是「共識」、精神、作用，有了這個，可以不要用九二共識，用其他都可以，核心是兩岸有這種共識願意在這種基礎上發展關係，「以後講九二共識，要講在九二共識底下，我們到底做了多少成就出來」。

時任陸委會主委、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言分享馬英九向其說過馬習會是MA-XI-M，即英文的「格言」，但對他而言這是法國知名餐廳。夏立言表示，最大的遺憾是馬英九總統希望兩岸問題因為馬習會慣例，以後總統都能這樣互動，可惜蔡英文總統拒絕承認九二共識，連兩會都沒有互動，「要談兩岸領導人見面恐是不可能的事情」，馬英九的願望，可能就在2028年國民黨贏回政權時，可以立刻恢復到2016年的現狀，中華民國在台灣不但維持現有生活方式還能有更廣闊國際空間。

聯合報副總編輯郭崇倫則解讀馬習會到現在十年的兩個歷史轉折，第一是美國跟中國大陸關係轉變，兩強對抗格局已形成，第二則是台灣內部政治板塊的變化，。他並詳細說明，當初馬習會消息提前走漏，很可能是政府提前通知美方後，美國國務院洩漏給民進黨，再轉給媒體。他也評價馬習會是開創台灣一個「更大的地緣政治選擇」。