共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共宣布，福建號已經舉行入列授旗儀式。圖為2024年5月8日福建艦完成首次航行試驗任務後，正返回上海江南造船廠碼頭。（新華社）
中共宣布，福建號已經舉行入列授旗儀式。圖為2024年5月8日福建艦完成首次航行試驗任務後，正返回上海江南造船廠碼頭。（新華社）

解放軍第三艘航母福建艦入列服役，出方各方意料之外，入列儀式已於前天11月5日就在海南三亞某軍港舉行，中共總書記習近平等高層出席，習近平向艦上官兵勉勵「不斷提升專業技能和打仗本領」。大陸官方消息滴水不漏，在儀式舉行兩天後，才於今日公布完整訊息。

據新華社，中共第一艘電磁彈射型航空母艦福建號入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。中共中央總書記習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。

出席的高層還有中共政治局常委蔡奇、中共政治局委員張國清，儀式則是由剛於中共二十屆四中全會晉升中共中央軍委副主席的張升民主持。

福建艦是中共第一艘電磁彈射型航空母艦，也是共軍第三艘航空母艦，舷號為「18」，2022年6月下水命名。福建艦由中共完全自主設計建造，號稱其電磁彈射技術處於世界先進水平。

當天下午4時30分許，入列授旗儀式開始，全場高唱中共國歌，習近平將八一軍旗授予福建號艦長、政治委員。福建號艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗。習近平同他們合影留念。

此外儀式結束後，習近平登上福建艦，聽取中共航母建設發展工作彙報，了解航母體系作戰能力生成、電磁彈射系統建設運用等情況。

在福建號飛行甲板上，有4道阻攔索、3個彈射起飛位，殲-35、殲-15T、空警-600等新型艦載機依次停放。習近平「勉勵大家不斷提升專業技能和打仗本領，為福建艦戰鬥力建設貢獻力量」。隨後，習近平前往福建號艦島，登上塔台，了解飛行指揮和起降運行情況。習近平進入駕駛室，察看值勤戰位，在航泊日誌上簽名。

消息強調「習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術」。他來到彈射綜合控制站，仔細觀摩工作流程，按下彈射按鈕，甲板上空載的動子如離弦之箭彈向艦艏。習近平十分關心艦上官兵生活，專門來到餐廳和士兵艙，察看飲食和住宿保障情況，同士兵們親切交流，叮囑各級搞好各方面保障。

中共總書記習近平5日出席航空母艦福建號入列授旗儀式。（圖／取自央視新聞）
中共總書記習近平5日出席航空母艦福建號入列授旗儀式。（圖／取自央視新聞）
中共航空母艦福建號入列授旗儀式已經在海南舉行完畢，官方2日後公開。（圖／取自央視新聞）
中共航空母艦福建號入列授旗儀式已經在海南舉行完畢，官方2日後公開。（圖／取自央視新聞）

