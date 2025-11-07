馬習會10周年 大陸國台辦未再舉行公開座談會

今天是馬習會10周年，相較於5周年時大陸國台辦舉行過一場公開座談會，今日則沒有相關的安排傳出。

2020年11月6日大陸國台辦曾在北京舉行「兩岸領導人歷史性會晤5周年座談會」，也邀請台灣駐北京媒體採訪，時任國台辦主任劉結一當時強調會晤「開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸政治互動提升到新高度，成為兩岸關係發展進程中的重要里程碑」。並指出會晤鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好自己的問題。

海協會長張志軍（馬習會時擔任國台辦主任）當時則說，兩岸長期存在的政治分歧問題始終是影響兩岸關係行穩致遠的總根子。如何處理兩岸關係政治分歧、深入推動兩岸關係和平發展等重大問題，十分需要由兩岸領導人通過面對面溝通對話、指明方向。

張志軍說，對於兩岸領導人會晤時遇到的敏感問題，雙方本著堅持一個中國原則和求同存異的精神作出妥善安排。以兩岸領導人身份和名義在新加坡舉行會晤、見面時互稱「先生」，是經雙方事先商定的，表現出非凡的政治創意和擱置爭議、相互尊重的務實態度。

張志軍強調，沒有「九二共識」，兩岸協商談判就不可能恢復，也不會有雙方兩岸事務主管部門建立聯繫溝通機制這樣的政治突破，更不可能實現兩岸領導人歷史性會晤。劉結一也強調，「兩岸要開展有意義的對話，如果繞開九二共識，完全是行不通的」。

近期大陸方面僅有11月4日在上海舉辦「兩岸關係回顧與展望」座談會，海協會會長張志軍和副會長孫亞夫、李亞飛、李文輝，以及海基會前董事長林中森、前副董事長陳長文、邱進益、周繼祥等人出席。

此外，今日北京市台辦旗下「京彩台灣」則策劃「『習馬會』十年回顧與展望」專欄，強調兩岸領導人的會晤標誌著兩岸關係實現了歷史性突破，具有重大的歷史意義。

2015年11月7日馬習會在新加坡舉行，前總統馬英九2016年卸任後，自2023年起開始4度訪問大陸，期間，馬習二會於2024年4月10日在北京舉行。