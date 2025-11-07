聽新聞
習近平抵三亞 傳將主持福建艦服役

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導
港媒6日指出，大陸領導人習近平的專機5日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場，預料將出席第3艘航母「福建艦」的入列儀式。圖為2024年5月8日完成首次海試。新華社
港媒6日指出，大陸領導人習近平的專機5日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場，預料將出席第3艘航母「福建艦」的入列儀式。圖為2024年5月8日完成首次海試。新華社

港媒昨天報導，大陸第三艘國產航母「福建艦」即將入列（服役）南海艦隊，中共總書記習近平將按慣例出席儀式。新華社昨天下午報導，習近平六日上午在海南三亞聽取海南自由貿易港建設工作匯報，證實他已抵達海南三亞。

明報報導指，美國太空情報公司BlackSky發布一張拍攝於十月廿五日的衛星相片，顯示解放軍航母福建艦和山東艦停泊在三亞軍港，二艘航母甲板上均有艦載機，還有一個顯著的紅色觀禮台，福建艦從艦艏至艦艉掛滿旗。外界猜測福建艦近日就將入列南海艦隊，「#福建艦入列#」的詞條也衝上了微博熱搜。

依照慣例，身為最高領導人的習近平會出席入列儀式。且根據航班追蹤網站Flightradar24顯示，中國國際航空一架註冊編號為B-2481的波音747-89L客機五日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場。這架飛機為習近平的專機，早前搭載他出訪南韓ＡＰＥＣ。

昨天下午，新華社報導習近已抵達海南三亞，聽取海南自由貿易港建設工作匯報，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔、海南省委書記馮飛匯報。證實他已抵達三亞，且有可能主持福建艦成軍典禮。

習近平在聽取匯報後指出，中共黨中央決定，今年十二月十八日，海南自由貿易港正式啟動全島封關，「這是我國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。各級各有關方面要精心準備，確保平穩有序。」

他說，建設海南自由貿易港的戰略目標，是要把海南自由貿易港打造成為引領中國大陸「新時代對外開放」的重要門戶。高標準建設海南自由貿易港，主要目的是促進海南高品質發展，助力中國大陸全國建構新發展格局。要結合實際科學編制「十五五」規劃，緊緊圍繞建設「三區一中心」的戰略定位，全面提高海南經濟社會發展水平。

他指出，海南自由貿易港應加強與粵港澳大灣區聯動發展，深化同京津冀、長三角、長江經濟帶等區域合作，深度融入共建「一帶一路」，在推進高水平對外開放中發揮牽引作用。

