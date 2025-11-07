聽新聞
憂台被美賤賣 蘇起籲三黨自救

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
前國安會秘書長蘇起。圖／遠見雜誌提供
前國安會秘書長蘇起。圖／遠見雜誌提供

前國安會秘書長蘇起昨再呼籲國內三大政黨，透過民主程序自救，找到跟大陸可共存共榮的路，否則台灣對大陸值錢、對美國不值錢，兩強「交易可能性很高」，但因為美國幕僚不懂台灣，「要賣一定是低價賣掉」。

「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會昨天在政治大學舉行，邱進益、蘇起、夏立言、李慶平、張良任、林永樂等多位退休政府高層參與。蘇起指出，美國總統川普是房地產商，台灣對他一點都不重要，從房地產角度來看這是「太好」的交易，因為對大陸值錢、對美國不值錢。這次釜山「川習會」沒有談台灣，蘇起說不意外、場地也不適合，要談的話明年在北京（指川普訪問大陸）。「交易是很有機會的，他（美國）準備把台積電吸光光再說」。

蘇起認為，和談是台灣最後一條路，不然就進入「垃圾時間」，等美國跟大陸做最後決策。他重申國內若三黨合作透過民主程序為台灣自己的前途找一條路、不打仗、自救、找到跟大陸可共存共榮的路，結果絕對比美國談還要好。尤其美國幕僚不懂台灣，「要賣一定是低價賣掉」。

前總統府副秘書長邱進益則解說辜汪會談，對於一九九三年四月在北京的第一階段預備性磋商，自稱「赤裸上陣」的他分享，自己準備向海協會長汪道涵辭行前，坐鎮後方的李慶平連續打三通電話，要求修改協議，尤其是將兩會領導人一年一次會晤改為不定期會晤。他披露原因是當時陸委會內部討論，時任國家安全局長宋心濂表示這有問題，導致草簽的協議遭推翻，所幸汪道涵大器同意協助。

對當下情勢，邱進益最後說自己非常悲觀，因為兩岸很可能隨時發生戰火，按照《國統綱領》，兩岸關係不會變成現在這樣子，「只強調兩岸互不隸屬，把所有歷史文化血脈切斷，如何讓他跟你談判？時間並不是很多了」。

前陸委會副主委張良任則分享一九九七年台港航運談判的特殊模式，當時由陸委會授權海基會、海基會授權他本人作為台港航運首席談判代表進行協商，這個經驗，或可為兩岸談判給予解方。但關鍵是善意，若有善意則什麼「爛解方」都可用。

