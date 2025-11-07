陸大量採購美農產品後 丁薛祥會魯拉 促兩國合作升級

「川習會」敲定大陸將向美國購買大量農產品後，同將大陸視為主要市場的巴西，近日邀請大陸國務院副總理丁薛祥來訪。丁薛祥當地時間五日和巴西總統魯拉會見時說，中方願和巴西共同反對單邊主義、保護主義和霸權主義，推動合作持續升級；盧拉也表示，當今世界不能沒有多邊主義，願和中方密切溝通協作。

陸方外交部早前稱，丁薛祥應烏拉圭、巴西政府邀請，於三至五日對兩國訪問，其中，應魯拉邀請，作為大陸國家主席習近平特別代表，於六日出席在巴西舉辦的貝倫氣候峰會。

新華社報導，當地時間五日，丁薛祥在貝倫分別會見巴西總統魯拉、總統府首席部長科斯塔。丁薛祥說，中方願和巴方築牢政治互信，堅定支持彼此核心利益和重大關切，共同反對單邊主義、保護主義和霸權主義。

丁薛祥還提到，拓展各領域務實合作，推動合作持續提質升級，取得更多標誌性、示範性成果，強化多邊協調協作，推動全球治理改革完善，維護廣大發展中國家利益，以及加強減貧合作等。還有，支持巴西積極發揮地區大國作用，維護拉美和加勒比地區和平穩定，願和巴方一道推動貝倫氣候峰會取得積極成果。

據中方發布，魯拉說，當今世界不能沒有多邊主義，願和中方密切溝通協作，為和平解決地區爭端作出積極貢獻。科斯塔提到，巴西民眾日益相信，對華合作促進了巴西經濟發展和民生改善，把大陸視為可信賴的夥伴，支持深化巴中戰略合作。

中方尚未就中巴兩國經貿合作有更多著墨，但相關發展仍受關注。今年初，隨中美貿易戰爆發，大陸開始改買巴西黃豆，四月後對美進口黃豆幾乎降至零，今年九月，巴西對大陸出口黃豆占比超九成；不過，隨近期中美貿易戰出現轉圜，白宮發布清單稱，大陸將在今年最後兩個月採購至少一千兩百萬噸的美國黃豆，加以近月巴西黃豆趁機漲價一度影響大陸採購下，未來中巴合作可能受到影響。