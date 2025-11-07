聽新聞
歐、陸建特別管道 加快稀土出口審批

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／綜合報導
歐盟貿易專員謝夫喬維奇5日表示，歐盟已與中國大陸建立稀土的特別溝通渠道，加快大陸稀土出口審批。圖為6月初謝夫喬維奇（右）與大陸商務部長王文濤會談。圖／取自大陸商務部
歐盟貿易專員謝夫喬維奇5日表示，歐盟已與中國大陸建立稀土的特別溝通渠道，加快大陸稀土出口審批。圖為6月初謝夫喬維奇（右）與大陸商務部長王文濤會談。圖／取自大陸商務部

歐盟貿易專員謝夫喬維奇五日表示，歐盟已與中國大陸建立稀土的特別溝通管道，以確保歐盟產業所需關鍵稀土材料的供應暢通。此外，雙方正在討論設立「通用許可證」機制，以便利稀土出口。

大陸商務部發言人何亞東昨天在新聞發布會，就發放稀土一般性出口許可證回應表示，中方多次強調，願與各方加強溝通合作，將不斷優化許可流程，積極適用通用許可等便利化措施，促進出口管制物項合規貿易，保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。

路透報導，謝夫喬維奇五日出席在科威特舉行的歐盟-海灣合作委員會商業論壇，他在論壇上表示，自己已多次就稀土議題與大陸商務部長王文濤直接溝通，強調若出口程序管理不善，將對歐盟的生產與製造造成非常負面的影響。

謝夫喬維奇說，自大陸出口管制生效以來，歐洲企業已向大陸主管部門提交約二千份申請，其中略超過一半已獲批准。雙方已同意優先處理歐洲企業的申請，雙方官員正合作審查並加快稀土出口許可證的審批流程。

另據中新社報導，中國科學院廣州地球化學研究所的朱建喜研究員團隊，在一種名為「烏毛蕨」的蕨類植物體內發現大量稀土元素，這一發現有助於稀土資源的可持續利用。

報導稱，團隊首次觀測到稀土在「烏毛蕨」植物組織細胞間「自我組裝」，形成名為「鑭獨居石」的礦物。這是科學家首次在天然植物中發現稀土元素的「生物成礦」現象，其產生的獨居石則是工業上重要的稀土礦石，且相較天然獨居石常伴生放射性鈾、釷元素，在烏毛蕨內生長的生物獨居石有純淨、無輻射的優勢。

該團隊於國際期刊「環境科學與技術」發表的成果論文指出，此發現為未來稀土資源的可持續利用提供新路徑，即透過種植烏毛蕨等超積累植物，可在修復污染土壤、恢復稀土尾礦生態的同時，從植物體中回收高價值稀土，實現「邊修復、邊回收」的綠色循環模式。

