美黃豆關稅高 陸恢復採購存疑

釜山「川習會」後，大陸宣布自十一月十日下午一點起，取消對美國黃豆加徵的百分之十報復性關稅。然而，美國黃豆仍面臨百分之十三的關稅稅率，有貿易商表示，這將使美國大豆相比巴西大豆仍然貴得多，大陸對美大豆貿易是否因關稅調降而恢復，仍有疑慮。

路透報導，在大陸國務院關稅稅則委員會五日公告，取消對美國部分農產品的加徵關稅後，大陸買家購買美國黃豆時仍需面臨百分之十三的關稅，其中包括原本就存在的百分之三基礎關稅，以及調降後還是有加徵的百分之十關稅。

有分析師認為，與巴西的黃豆相比，這百分之十三關稅使美國黃豆對商業買家來說仍然太貴。一家國際貿易公司的交易員預估，大陸對美國市場的需求不會恢復，「巴西的商品比美國便宜，甚至非中國買家也在購買巴西的貨物。」

報導提到，由於預期美國將恢復對全球最大黃豆進口國，即中國大陸的銷售，南美黃豆價格有所回落，大陸進口商最近購買了廿船價格較低的巴西黃豆。

川習會後，白宮發布的事實清單顯示，中方將在今年最後兩個月購買至少一千二百萬噸美國黃豆，並在明年起的三年，每年購買至少二千五百萬噸美國黃豆。但北京方面尚未證實上述數字。

受美中貿易戰影響，今年四月後，大陸對美黃豆進口幾乎降至零，據估算，美國農民對大陸的黃豆出口損失數十億美元。