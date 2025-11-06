中英外長通話 王毅：要積極穩妥處理雜音和干擾

快訊

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
大陸外長王毅就中英關係表示，要積極妥處雜音和干擾。（美聯社）

大陸外長王毅6日和英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）通電話。王毅說，中英存在分歧很正常，但應本著相互尊重原則，努力增進相互瞭解，為雙邊關係穩定提供堅實保障，「對於時而出現的雜音和干擾，要保持清醒頭腦，積極穩妥處理，保持兩國關係發展的主基調」。

據大陸外交部，6日，王毅應約和古柏通電話。王毅說，當前國際形勢變亂交織，中英關係不進則退。雙方應加強戰略溝通，推動兩國關係沿著健康、互惠、穩定軌道可持續發展。

他說，中方堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，維護聯合國在國際體系主導地位，尊重各國主權和領土完整，主張以和平手段解決爭端，支持全球自由貿易和世貿組織規則，確保全球產供鏈穩定。中英在上述重大問題上立場總體一致，這是深化兩國戰略合作關係的重要內涵。中方願和英方共同努力，攜手應對全球性挑戰，促進世界和平與發展。

值得注意的是，王毅還表示，中英兩國歷史文化各異，雙方存在分歧也很正常，但應本著相互尊重原則，努力增進相互瞭解，為雙邊關係穩定提供堅實保障。對於時而出現的雜音和干擾，要保持清醒頭腦，積極穩妥處理，保持兩國關係發展的主基調。

據中方發布，古柏說，期待和中方加強高層交往，拓展安全、發展和環境等領域合作。

大陸外交部訊息還稱，「王毅側重就加快解決影響中英關係的緊迫問題表明瞭中方立場，雙方同意相向而行， 對等解決各自合理關切」。

英國一向是美國重要盟友，且值得注意的是，近期中英關係才因「台灣問題」出現波瀾。

據英媒每日電訊報上月26日報導，中國大陸駐英國大使鄭澤光在該報撰文指出，「確保中英關係穩健發展的關鍵」，在於英國政府必須接受「台灣從來不是一個國家」，且「海峽兩岸同屬中國」。鄭澤光還說，若英國不支持中國對台灣的主權主張，恐將導致中英外交關係破裂。

英國外交部當時回應表示，兩岸應以和平方式解決台灣問題，強調反對片面改變現狀的行為。

王毅 英國

