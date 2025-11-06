港立法會選舉提名結束 逾160人角逐90議席

快訊

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
2025年香港立法會換屆選舉提名期結束 逾160人角逐90議席。圖為部分競逐連任的候選人。圖／中通社
2025年香港立法會換屆選舉提名期結束 逾160人角逐90議席。圖為部分競逐連任的候選人。圖／中通社

香港立法會換屆選舉提名期，至6日下午5時結束。截至5日的數字，所有議席均有競爭，稍後將進入確定候選人等程序，到12月7日投票前，將不會出現自動當選者。

截至5日，香港選舉事務處共接獲161份提名，提名表的總數至少較上屆多7份。地區直選、功能界別、選委界三個產生議員的環節均有競爭。其中在直選方面，十個選區至少已接獲51份提名，每區至少有5人競逐2個議席；在功能界別的28個分組，至少接獲60份提名，反較上屆為少；至於選委會界別，已至少有50份提名，爭取40席，選情與上屆相若。

香港立法會選舉主要看直選，今次直選參選提名已現一些新特點，一是在現行雙議席單票制下，十個直選選區，競逐20個席位，提名人較上屆大增約四成五；二是十個直選選區中，有「新界北」和「新界東南」兩個選區沒有現任議員參選；三是「港島東」、「九龍東」及「新界西南」三個選區，有建制派政黨在同一選區派兩人參選，顯示志在必得；四是今屆地區直選參選人中，除現任立法會議員、區議員等之外，亦有社福界、前央企背景的人士參與角逐等。

香港立法會90議席，今屆議員89人，其中54人爭取連任，占約六成。而全部12名年過70的現任議員，都在事前宣布不再爭取連任，

香港立法會選舉提名期下午結束後，現任立法會主席梁君彥稱，有160人報名參選，稱其全部都是有擔當、有才幹、有抱負、年輕有為的人士，亦有「為香港謀發展、為市民謀幸福」的決心。

梁君彥又指，今次選舉90個議席全部都有競爭，每位參選人都站在同一起跑線，並沒有「穩勝名單」。參選人來自不同界別、背景多元，其中女性參選人比例突破22%，比上次選舉的18%更高，相信參選人會將各方面的經驗、新意念及新政策倡議帶入議會，帶來新氣象。

按照香港社會運動結束，北京人大批准的新選制，即「完善選舉制度」中訂定，香港立法會議員總數90名，由地方選區、功能組別和選舉委員會界別選出。地方選區選出20席、每選區選2名議員；功能界別選出30席，其中部分由團體票選出；選舉委員會界別則選出40席，由1千5百名選委投票產生。

按照新制，香港立法會參選提名參選條件嚴格，參選人須年滿21歲，並在緊接提名前的3年內通常居港；又必須同時符合兩項提名要求，即獲得所在選區不少於1百名、不多於2百名選民提名，及獲得選舉委員會不同界別的委員提名。

新選制設有資格審查制度，提名結束後，參選人也需通過香港政府主導的資格審查委員會的審查。按上屆已實施的新制，其後這些人才能由參選人變為候選人。

