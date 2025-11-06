陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

政府正要求拼多多、淘寶在內的大陸電商限時納管，陸委會副主委梁文傑6日解釋，這兩家電商在台灣不能從事有牌電商的商業活動，卻刊登優惠活動資訊、在台北捷運買廣告，政府是要針對這類問題進行處理，強調沒有要封殺，「禁止的意思是要把網域封掉，我們目前沒有討論到這個問題」。

梁文傑6日在例行記者會表示，淘寶、拼多多都沒有被允許在台落地，而例如蝦皮，是以新加坡商進來台灣。基本上，政府沒有去擋淘寶、拼多多的網域，民眾可以上他們的網站訂貨，但他們在台灣並不能從事有牌電商的商業活動。

梁文傑舉例，淘寶是用「香港商淘寶台灣分公司」的身份在台灣註冊，其經營許可僅「電子資訊供應」、「服務業和廣告傳單分送業」兩項，並沒有完整的電商許可，但淘寶最近做了很多不在允許範圍的事，例如發布折價廣告、單身節活動，或者是在台北捷運買廣告、宣布免運費。

他續指，拼多多甚至連淘寶的這兩項許可都沒有，所以它什麼都不能做。政府現在要處理的，是在台灣沒有合法的電商執照，卻從事電商活動，這不符合可以營業的項目，「你不能做的這些項目，你還做」，經濟部有相關的規定就當然會處理。