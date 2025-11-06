大陸突成立CPB新棒球聯賽引議 陸委會：密切關注有無政治動機

中國大陸在今年9月棒球亞錦賽期間，宣布成立新的職棒聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB），預計明年1月開打，近日因網傳「上海兄弟」的隊徽與中職「中信兄弟」相似，引發高度討論。陸委會副主委梁文傑6日指出，在CPB背後運籌帷幄的是一家經常與中職、棒協合作的運動行銷公司，除了要複製台灣經驗，甚至還要把大批台灣球員拉到對岸。他強調，政府將密切關注是否出於政治動機。

針對CPB近日引發的爭議，梁文傑6日在例行記者會上首先表示，希望中信球團能夠對外說明清楚，畢竟一個球隊，尤其是一個30幾年的球隊，它的品牌所有權雖然是老闆的，但其實是所有球迷的熱血、青春與回憶所一起建立起來的，不是老闆可以自行隨意處分、決定，或者隨意破壞的。

梁文傑說，這件事情我們大概瞭解，在背後運籌帷幄的應該是一家經常和中職聯盟、棒協合作的一家運動行銷公司，「他們想要把在台灣的經驗到對岸去複製，甚至還要把大批的台灣球員拉到對岸去，這個事情我們會密切注意」。

梁文傑表示，任何運動都要有長期積累，而棒球在大陸基本上是一個非常「邊緣的」運動，大陸「突然之間要成立一個職棒聯盟，讓人覺得有一點有點超出想像」，這到底是出於市場的原因，還是出於政治的動機，政府也都會關注。

有網友指出，CPB棒球聯賽背後有台資身影。CPB聯賽營運公司、上海酷棒體育總經理，就是悍創運動行銷的負責人胡瓏智。據陸媒「上觀新聞」10月29日的報導，就曾引用胡瓏智談論運動科學系統將成為CPB賽事運營的關鍵工具。

上觀新聞報導指出，CPB聯賽走出了一條新路，每支球隊可以註冊26至30人，首次將球員身份分為本土球員、港澳台協會會籍球員、外籍球員三類。這也意味著，在CPB的賽場上有望見證兩岸四地球員同場選秀。