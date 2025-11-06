快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

大陸突成立CPB新棒球聯賽引議 陸委會：密切關注有無政治動機

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑6日指出，將密切關注大陸成立「中國棒球城市聯賽」（CPB）是否出於政治動機。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑6日指出，將密切關注大陸成立「中國棒球城市聯賽」（CPB）是否出於政治動機。記者陳宥菘／攝影

中國大陸在今年9月棒球亞錦賽期間，宣布成立新的職棒聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB），預計明年1月開打，近日因網傳「上海兄弟」的隊徽與中職「中信兄弟」相似，引發高度討論。陸委會副主委梁文傑6日指出，在CPB背後運籌帷幄的是一家經常與中職、棒協合作的運動行銷公司，除了要複製台灣經驗，甚至還要把大批台灣球員拉到對岸。他強調，政府將密切關注是否出於政治動機。

針對CPB近日引發的爭議，梁文傑6日在例行記者會上首先表示，希望中信球團能夠對外說明清楚，畢竟一個球隊，尤其是一個30幾年的球隊，它的品牌所有權雖然是老闆的，但其實是所有球迷的熱血、青春與回憶所一起建立起來的，不是老闆可以自行隨意處分、決定，或者隨意破壞的。

梁文傑說，這件事情我們大概瞭解，在背後運籌帷幄的應該是一家經常和中職聯盟、棒協合作的一家運動行銷公司，「他們想要把在台灣的經驗到對岸去複製，甚至還要把大批的台灣球員拉到對岸去，這個事情我們會密切注意」。

梁文傑表示，任何運動都要有長期積累，而棒球在大陸基本上是一個非常「邊緣的」運動，大陸「突然之間要成立一個職棒聯盟，讓人覺得有一點有點超出想像」，這到底是出於市場的原因，還是出於政治的動機，政府也都會關注。

有網友指出，CPB棒球聯賽背後有台資身影。CPB聯賽營運公司、上海酷棒體育總經理，就是悍創運動行銷的負責人胡瓏智。據陸媒「上觀新聞」10月29日的報導，就曾引用胡瓏智談論運動科學系統將成為CPB賽事運營的關鍵工具。

上觀新聞報導指出，CPB聯賽走出了一條新路，每支球隊可以註冊26至30人，首次將球員身份分為本土球員、港澳台協會會籍球員、外籍球員三類。這也意味著，在CPB的賽場上有望見證兩岸四地球員同場選秀。

中信兄弟(右)與上海兄弟(左)的LOGO有一定相似性，引起不少討論。(取材自微博)
中信兄弟(右)與上海兄弟(左)的LOGO有一定相似性，引起不少討論。(取材自微博)

梁文傑 陸委會 棒球

延伸閱讀

洪奇昌駁大同醫護爭議並提告 黃國昌曝公文轟：造假還有臉提告？

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

黃國昌批陸委會只會「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話

家屬盼將孫立人遷葬至大陸安徽 陸委會：這是屬於他們的權力

相關新聞

蔣萬安有望年底赴上海參加雙城論壇 陸委會：行程需再次送審

今年台北上海雙城論壇一波多折，台北市長蔣萬安5日在議會表示，技職及水治理兩項合作備忘錄（MOU）已獲中央同意，且「不辦不...

影／已被強制出境！闖金門縣府發兩岸統一傳單 陸男稱：目的達成

金門縣政府今日上午出現不速之客！一名大陸籍盧姓男子於上午9點30分許，背著自製的1面是中華民國國旗、另1面是五星旗的旗幟...

陸配錢麗倡武統遭除籍 陸委會：不排除註銷長期居留許可

陸配錢麗被註銷台灣戶籍。陸委會今天表示，錢麗目前維持長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行沒有改變的話，政府不得不依...

陸喊「一中」是參與深圳APEC前提 陸委會：情況恐比2014年更糟

明年的亞太經濟合作（APEC）峰會將在深圳舉辦，台灣能否順利參會引發討論。對於大陸國台辦、外交部皆表明「一個中國原則」是...

不滿斐濟外交官員訪台 陸外交部：已提出嚴正交涉

多國駐聯合國常任代表近日訪台，成員包括與中國有正式外交關係的斐濟外交官員。中國外交部今天對此表達不滿，並稱已向斐濟提出嚴...

大陸突成立CPB新棒球聯賽引議 陸委會：密切關注有無政治動機

中國大陸在今年9月棒球亞錦賽期間，宣布成立新的職棒聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB），預計明年1月開打，近日因網傳「上海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。