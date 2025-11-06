陸配錢麗倡武統遭除籍 陸委會：不排除註銷長期居留許可

陸配錢麗被註銷台灣戶籍。陸委會今天表示，錢麗目前維持長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行沒有改變的話，政府不得不依法處理她的長期居留許可。

大陸委員會（陸委會）6日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

錢麗為社群平台臉書社團「中國人民解放軍」管理員，經過內政部等機關審查，認定錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，於是廢止她的定居許可、註銷台灣戶籍，目前維持長期居留狀態。

梁文傑今天表示，錢麗一案是按兩岸條例依法行政，政府對於每一個個案審慎處理。錢麗目前為長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行繼續的話，她的長期居留許可，政府不得不依法處理。

梁文傑強調，希望每一名在台陸配可以安居樂業；不過若是對於台灣社會秩序或國家安定造成影響的話，這不是被樂見的情況。

記者提問所謂相關言行必須停止是指不在「中國人民解放軍」頁面發文嗎？梁文傑回應，陸委會、移民署收到無數的檢舉函，只要有人檢舉，那就必須有所回應；對於錢麗的處罰有原因，如果原因沒有消失，恐將必須進一步處理。

梁文傑在10月30日陸委會例行記者會上表示，錢麗被檢舉是發表軍事威脅言論的社團管理員，經常發表武裝、軍事解決、消滅中華民國主權或支持中共政權統一台灣的言論；根據兩岸條例，可以給陸籍人士在台定居身分，也有撤回的條件。

錢麗日前發出公開聲明表示，做為一名有業餘軍事興趣的解放軍社團管理員，一直以來支持「和平統一台灣」，「台獨是破壞兩岸和平的始作俑者以及危害國家主權安全的違法行為，兩岸人民應該站起來反對」。

對於被註銷台灣戶籍一事，錢麗指出，已經在9月提起訴願，將捍衛自身合法權益到底。