快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

聽新聞
0:00 / 0:00

陸配錢麗倡武統遭除籍 陸委會：不排除註銷長期居留許可

中央社／ 台北6日電
陸委會。圖／聯合報系資料照片
陸委會。圖／聯合報系資料照片

陸配錢麗被註銷台灣戶籍陸委會今天表示，錢麗目前維持長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行沒有改變的話，政府不得不依法處理她的長期居留許可。

大陸委員會（陸委會）6日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

錢麗為社群平台臉書社團「中國人民解放軍」管理員，經過內政部等機關審查，認定錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，於是廢止她的定居許可、註銷台灣戶籍，目前維持長期居留狀態。

梁文傑今天表示，錢麗一案是按兩岸條例依法行政，政府對於每一個個案審慎處理。錢麗目前為長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行繼續的話，她的長期居留許可，政府不得不依法處理。

梁文傑強調，希望每一名在台陸配可以安居樂業；不過若是對於台灣社會秩序或國家安定造成影響的話，這不是被樂見的情況。

記者提問所謂相關言行必須停止是指不在「中國人民解放軍」頁面發文嗎？梁文傑回應，陸委會、移民署收到無數的檢舉函，只要有人檢舉，那就必須有所回應；對於錢麗的處罰有原因，如果原因沒有消失，恐將必須進一步處理。

梁文傑在10月30日陸委會例行記者會上表示，錢麗被檢舉是發表軍事威脅言論的社團管理員，經常發表武裝、軍事解決、消滅中華民國主權或支持中共政權統一台灣的言論；根據兩岸條例，可以給陸籍人士在台定居身分，也有撤回的條件。

錢麗日前發出公開聲明表示，做為一名有業餘軍事興趣的解放軍社團管理員，一直以來支持「和平統一台灣」，「台獨是破壞兩岸和平的始作俑者以及危害國家主權安全的違法行為，兩岸人民應該站起來反對」。

對於被註銷台灣戶籍一事，錢麗指出，已經在9月提起訴願，將捍衛自身合法權益到底。

梁文傑 陸委會 陸配 戶籍

延伸閱讀

洪奇昌駁大同醫護爭議並提告 黃國昌曝公文轟：造假還有臉提告？

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

黃國昌批陸委會只會「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話

家屬盼將孫立人遷葬至大陸安徽 陸委會：這是屬於他們的權力

相關新聞

蔣萬安有望年底赴上海參加雙城論壇 陸委會：行程需再次送審

今年台北上海雙城論壇一波多折，台北市長蔣萬安5日在議會表示，技職及水治理兩項合作備忘錄（MOU）已獲中央同意，且「不辦不...

影／已被強制出境！闖金門縣府發兩岸統一傳單 陸男稱：目的達成

金門縣政府今日上午出現不速之客！一名大陸籍盧姓男子於上午9點30分許，背著自製的1面是中華民國國旗、另1面是五星旗的旗幟...

陸配錢麗倡武統遭除籍 陸委會：不排除註銷長期居留許可

陸配錢麗被註銷台灣戶籍。陸委會今天表示，錢麗目前維持長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行沒有改變的話，政府不得不依...

陸喊「一中」是參與深圳APEC前提 陸委會：情況恐比2014年更糟

明年的亞太經濟合作（APEC）峰會將在深圳舉辦，台灣能否順利參會引發討論。對於大陸國台辦、外交部皆表明「一個中國原則」是...

不滿斐濟外交官員訪台 陸外交部：已提出嚴正交涉

多國駐聯合國常任代表近日訪台，成員包括與中國有正式外交關係的斐濟外交官員。中國外交部今天對此表達不滿，並稱已向斐濟提出嚴...

大陸突成立CPB新棒球聯賽引議 陸委會：密切關注有無政治動機

中國大陸在今年9月棒球亞錦賽期間，宣布成立新的職棒聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB），預計明年1月開打，近日因網傳「上海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。