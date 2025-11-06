上海進博會 高志凱：美對中發動貿易戰是「錯誤的戰爭」

在第八屆中國國際進口博覽會期間，大陸知名學者、全球化智庫（CCG）副主任高志凱稱，美國對中國發動的貿易戰與技術封鎖，是場「錯誤的戰爭」。他指出，進博會提供推動人民幣國際化的契機，「中國應利用進口和跨境交易，提升人民幣在國際貿易和金融領域的應用，增強金融穩定與貿易便利性」。

高志凱5日晚在進博會新聞中心採訪室接受聯訪時指出，美國打著「公平貿易」的旗號行保護主義之實，這不僅違背自由貿易精神，也損害全球產業鏈穩定。川普操縱自由貿易，不僅是對中國發展戰爭，也是對整個世界的戰爭。「美國要發展的錯誤戰爭，是最不建議的戰爭」，「沒有自由貿易，就沒有公平貿易。」他強調，中國的發展並非以美國衰退為前提，不管美國升上升下降，中國將繼續發展，中國走自己的路。

針對美國近年加強對中國高科技領域的封鎖，高志凱表示，這反而加速中國自主創新。「美國把中國排除在國際太空站之外，我們就自己建造中國空間站，而且做得更好。」他說，美國對華限制晶片出口，只會促使中國「自立自強」，「三到五年內，中國將能在晶片領域實現全面自給。」

他批評，美國在對華政策上錯估形勢，認為「封鎖不會讓中國停下腳步，反而會讓中國人更有決心和信心」。中國的科技進步不再依賴外部供應鏈，而是「建立在自身人才與制度基礎上」。

談及中美關係的未來走向，高志凱說，中國不尋求對抗，但「永遠不會屈服於壓力」。他說：「壓力越大，中國越自信、越獨立。這是中國的民族性格，也是中國制度的力量。」他強調，中國要求的是「平等對待與相互尊重」，並呼籲美方正視中國的合理利益與發展權利。

高志凱認為，雙方應回到理性與互利的軌道，「中國不怕競爭，但反對打壓。美國若一味壓制中國崛起，只會失去自身機會。」他表示，當前全球化面臨挑戰，中美作為世界前兩大經濟體，「應該以合作方式解決問題，而不是讓對抗拖累全世界」。他強調，中國不會主動挑起任何衝突，「我們相信和平、相信合作。中國的崛起不是威脅，而是世界的機遇。」

此外，考慮到進博會的「進口」屬性，高志凱指，中國應積極推進人民幣國際化，提升跨境交易的便利性與穩定性。「進博會不僅展示中國市場開放程度，也為全球企業提供使用人民幣進行交易的契機，這有助於人民幣在國際貿易和金融領域的應用逐步擴大。」

他稱，中國製造業已達世界三分之一規模，但人民幣國際結算支付比例僅有3%，與中國的貿易地位不匹配。他建議，如果進口和出口都使用人民幣，到一定時候，人民幣有望成為國際交易貨幣，國際結算支付比例從3%提升到約25%，並希望這一步不會等得太久。