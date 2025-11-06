陸喊「一中」是參與深圳APEC前提 陸委會：情況恐比2014年更糟

明年的亞太經濟合作（APEC）峰會將在深圳舉辦，台灣能否順利參會引發討論。對於大陸國台辦、外交部皆表明「一個中國原則」是政治前提，陸委會副主委梁文傑6日表示，2014年的北京APEC峰會，台灣參加的過程有很多曲折，「那時還是馬英九在任，當時尚且如此，明年狀況一定不會比2014年好」，但政府會努力堅守我方的會員國地位和尊嚴。

梁文傑6日在例行記者會上表示，對岸的立場已經表示得很清楚了，如果台灣要參加明年在深圳的會議，前提就是台灣要符合一個中國原則。

這項前提具體可能對台灣的影響，梁文傑說，可以參考2014年北京APEC峰會的案例。當時我方派出前副總統蕭萬長出席，過程中對方一直用各種方式貶低我會員國地位，包括不按照APEC慣例派特使來台提出邀請，而是當作兩岸之間的邀請，派國台辦副主任過來。

梁文傑續指，當時蕭萬長在APEC會議期間，跟美國國務卿凱瑞、日本首相安倍晉三舉行雙邊會談，都收到陸方的抗議，甚至在會議期間，上述會談都不能對外公布，一直等到會議結束後回國後「才敢對外透露」。

梁文傑表示，當時參加的過程有很多曲折，對岸對於他們所堅持的原則是「密不透風」，「2014年還是馬英九在任的時候，當時尚且如此，我想明年APEC狀況一定不會比2014年好」。但他強調，各個狀況政府都會審慎評估，也會努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。

陸委會副主委沈有忠5日在立院備詢時則說，大陸若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將無法進行，是否暗示可能就觀光、學術教育等兩岸其他交流領域採取限縮，作為反制？

梁文傑說，明年APEC距今還有一年，「在這一年之中也許雙方（兩岸）之間的關係會有一些改善，國際形勢也可能會有一些變化，現在去講這些都還太早」。