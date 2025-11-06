快訊

不滿斐濟外交官員訪台 陸外交部：已提出嚴正交涉

中央社／ 台北6日電
大陸外交部發言人毛寧。圖／美聯社
大陸外交部發言人毛寧。圖／美聯社

多國駐聯合國常任代表近日訪台，成員包括與中國有正式外交關係的斐濟外交官員。中國外交部今天對此表達不滿，並稱已向斐濟提出嚴正交涉。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體提問時表示，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，斐濟有關官員訪台，「嚴重違背斐方奉行一個中國原則的政治承諾，中方對此表示強烈不滿，已向斐濟方面提出嚴正交涉」。

外交部昨天晚間發布新聞稿指出，「駐聯合國常任代表訪台團」一行6人應政府邀請，於3至8日訪問台灣。外交部長林佳龍昨天中午設宴款待，表達政府及人民的誠摯歡迎。

訪問團成員之一的斐濟常任代表塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）大使認為，此行有助提升對台灣的了解及認識，未來也將持續推動台斐雙邊關係的進一步提升。

「駐聯合國常任代表訪台團」此行除晉見副總統蕭美琴，並將拜會台灣相關部會、國合會及民間單位，針對公共衛生、能力建構、經濟韌性、人工智慧及飛航安全等議題交換意見，並分享聯合國體系對相關議題的討論情形，以確保台灣政策與國際趨勢完整接軌。

斐濟 毛寧 外交部 林佳龍 蕭美琴

