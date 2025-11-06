聽新聞
影／已被強制出境！闖金門縣府發兩岸統一傳單 陸男稱：目的達成
金門縣政府今日上午出現不速之客！一名大陸籍盧姓男子於上午9點30分許，背著自製的1面是中華民國國旗、另1面是五星旗的旗幟，進入縣府門口，並在門口與縣府大樓的樓梯處撒發訴求「兩岸統一」傳單，引起洽公民眾驚訝與議論。盧男經過移民署專勤隊偵訊後，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條第1項第3款規定，於今日下午15時30分遭執行強制出境，管制2年內不得再來台。
移民署南區事務大隊金門專勤隊長黨昱泰表示，經查盧姓男子為福建籍人士，昨日以「小三通個人旅遊」名義入境金門，今日上午在縣府前舉五星旗並發放「兩岸統一」傳單，移民署接獲通報後，隨即會同金門縣警察局金城分局將他帶回金門專勤隊調查。
黨昱泰指出，盧男行為明顯屬於「從事與入境許可不符之活動」，違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第18條第1項第3款規定，經查證後，移民署已於今日下午15時30分執行強制出境，並依法管制其2年內不得再來臺。
據了解，盧男在調查過程中仍態度平靜，聲稱「目的達成，無所謂」，並自稱過去已在廣州、上海等地從事相同行動；警方與移民署完成筆錄後，隨即啟動遣返程序。
金門縣副縣長李文良表示，整起事件一發生，警衛與縣府同仁都有出來制止，警察也有介入處理；縣府為公共機關，嚴禁任何政治性宣傳行為，後續將按照法規與一般程序來處理。
