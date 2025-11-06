日本授勳謝長廷「旭日大綬章」 陸外交部拋3質問：為台獨份子撐腰？

日本政府3日公布2025年秋季敘勳名單，總統府資政、前駐日代表謝長廷名列其中，獲授「旭日大綬章」，引發北京不滿。大陸外交部發言人毛寧6日在例行記者會上質問日本政府，「不知道日方意欲為何？」、「是否有意為台獨分子撐腰打氣？」

界面新聞報導，針對日本政府向謝長廷授勳，毛寧6日在例行記者會上對日本政府連續丟出3個問題，質問「給鼓吹台獨論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為」、「是否有意為台獨分子撐腰打氣」、「到底想借此向台獨分裂勢力發出什麼信號」？

毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係的政治基礎和日方基本信義。

她並強硬表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，「中方敦促日方深刻反省歷史罪責，恪守一個中國原則和中日4個政治文件的精神，在台灣問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。

旭日大綬章歴史上曾稱為「勳一等」，為日本授勳制度中的最高榮譽。謝長廷3日在臉書發文表示，此次主要是肯定他在擔任駐日代表8年期間，致力推動台日經濟與文化交流、地方合作、民間友好往來，以及台日雙方在面對自然災害時建立相互支援的「善的循環」。他表示，今後也會繼續為台日友好做出奉獻。