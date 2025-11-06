快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平海南三亞巡視自貿港建設 是否出席福建艦入列外界關注

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
去年12月17日，大陸國家主席習近平在海南三亞聽取海南省委和省政府工作匯報。（新華社資料照）
去年12月17日，大陸國家主席習近平在海南三亞聽取海南省委和省政府工作匯報。（新華社資料照）

港媒6日指出，大陸國家主席習近平專機5日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場，外界猜測福建艦將入列南海艦隊，習近平將按慣例將出席儀式。而新華社6日下午報導，當天上午，習近平在海南三亞聽取海南自由貿易港建設工作匯報，間接證實他已抵達海南三亞。

致詞時習近平也提到，當前海南要緊盯「海鷗」颱風走勢，完善有關措施，切實做好防範和應急處置工作，確保把損失降到最低。報導也提及，6日上午的匯報會，包含中共中央辦公廳主任蔡奇、大陸國務院副總理何立峰等人與會。

新華社指，習近平在三亞市聽取海南自由貿易港建設工作匯報，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔、海南省委書記馮飛匯報。

習近平在聽取匯報後指出，中共黨中央決定，今年12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關，「這是我國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。各級各有關方面要精心準備，確保平穩有序。」

習近平強調，建設海南自由貿易港的戰略目標，是要把海南自由貿易港打造成為引領中國大陸「新時代對外開放」的重要門戶。「要錨定這個戰略目標不動搖，全面落實海南自由貿易港建設總體方案，深入實施海南自由貿易港法，解放思想、改革創新，分步驟、分階段建構與高水平自由貿易港相適應的政策制度體系。」

他也表示，高標準建設海南自由貿易港，主要目的是促進海南高品質發展，助力中國大陸全國建構新發展格局。要結合實際科學編制「十五五」規劃，緊緊圍繞建設「三區一中心」的戰略定位，全面提高海南經濟社會發展水平。著力打造具有海南特色和優勢的現代化產業體系，推動主導產業最佳化升級，促進科技創新和產業創新深度融合，努力在發展新質生產力上取得新突破。

他指出，海南自由貿易港應加強與粵港澳大灣區聯動發展，深化同京津冀、長三角、長江經濟帶等區域合作，深度融入共建「一帶一路」，在推進高水平對外開放中發揮牽引作用。

習近平

延伸閱讀

川普曝川習會軼聞 與會中國官員不敢作聲

陸迎「三航母時代」？習近平專機飛抵海南三亞 料出席福建艦入列儀式

影／川普憶川習會中方高官怕習模樣！稱「沒見過男人如此害怕」

王毅通話伊朗外長 籲推動核問題重回對話談判

相關新聞

習近平海南三亞巡視自貿港建設 是否出席福建艦入列外界關注

港媒6日指出，大陸國家主席習近平專機5日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場，外界猜測福建艦將入列南海艦隊，習近平將按慣例將出席...

日本授勳謝長廷「旭日大綬章」 陸外交部拋3質問：為台獨份子撐腰？

日本政府3日公布2025年秋季敘勳名單，總統府資政、前駐日代表謝長廷名列其中，獲授「旭日大綬章」，引發北京不滿。大陸外交...

陸公安對沈伯洋立案偵查後會「全球通緝」？國台辦回應了

大陸重慶公安日前對陸方認定的「台獨」頑固分子、我立委沈伯洋進行立案偵查，接下來是否進一步發布紅色通報進行全球通緝，要求他...

學者：川普聯手亞洲盟友 抗衡中國擴張

美國總統川普重返白宮後首次亞洲行，與日韓等多國簽署貿易及軍事防務協議。學者向中央社分析，川普不但沒有放棄亞洲盟友，反而更...

川普曝川習會軼聞 與會中國官員不敢作聲

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國會面，川普5日曝料，說當天坐在習近平身邊的中國官員都腰板挺直，川普跟他...

陸迎「三航母時代」？習近平專機飛抵海南三亞 料出席福建艦入列儀式

大陸「三航母時代」即將來臨？港媒6日指出，大陸領導人習近平的專機5日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場。由於目前大陸第3艘航母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。