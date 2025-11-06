習近平海南三亞巡視自貿港建設 是否出席福建艦入列外界關注

港媒6日指出，大陸國家主席習近平專機5日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場，外界猜測福建艦將入列南海艦隊，習近平將按慣例將出席儀式。而新華社6日下午報導，當天上午，習近平在海南三亞聽取海南自由貿易港建設工作匯報，間接證實他已抵達海南三亞。

致詞時習近平也提到，當前海南要緊盯「海鷗」颱風走勢，完善有關措施，切實做好防範和應急處置工作，確保把損失降到最低。報導也提及，6日上午的匯報會，包含中共中央辦公廳主任蔡奇、大陸國務院副總理何立峰等人與會。

新華社指，習近平在三亞市聽取海南自由貿易港建設工作匯報，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔、海南省委書記馮飛匯報。

習近平在聽取匯報後指出，中共黨中央決定，今年12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關，「這是我國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。各級各有關方面要精心準備，確保平穩有序。」

習近平強調，建設海南自由貿易港的戰略目標，是要把海南自由貿易港打造成為引領中國大陸「新時代對外開放」的重要門戶。「要錨定這個戰略目標不動搖，全面落實海南自由貿易港建設總體方案，深入實施海南自由貿易港法，解放思想、改革創新，分步驟、分階段建構與高水平自由貿易港相適應的政策制度體系。」

他也表示，高標準建設海南自由貿易港，主要目的是促進海南高品質發展，助力中國大陸全國建構新發展格局。要結合實際科學編制「十五五」規劃，緊緊圍繞建設「三區一中心」的戰略定位，全面提高海南經濟社會發展水平。著力打造具有海南特色和優勢的現代化產業體系，推動主導產業最佳化升級，促進科技創新和產業創新深度融合，努力在發展新質生產力上取得新突破。

他指出，海南自由貿易港應加強與粵港澳大灣區聯動發展，深化同京津冀、長三角、長江經濟帶等區域合作，深度融入共建「一帶一路」，在推進高水平對外開放中發揮牽引作用。