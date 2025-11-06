快訊

川普曝川習會軼聞 與會中國官員不敢作聲

中央社／ 台北6日電
美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國會面。（路透）
美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國會面。（路透）

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國會面，川普5日曝料，說當天坐在習近平身邊的中國官員都腰板挺直，川普跟他們說話都不敢回答，全由習近平回應。川普笑說，「我從未見過男人如此害怕。」

川普5日與共和黨參議員在白宮共晉早餐並發表講話。當中提到10月30日與中國國家主席習近平會面時的情況。

川普說，習近平是一個強硬的人，他其實很聰明，「媒體不喜歡我說他聰明，他們認為我不應該說他聰明，但毫無疑問最少他正領導14億人。」

川普說，當時習近平坐在中間，每邊有6個人（根據現場畫面習近平兩邊各有3人），他們都腰板挺直。

川普說，「我對其中一個人說話，但他沒回應。我說，你打算回答我嗎？我沒有得到回應。習近平主席不讓他有任何回應。」

川普又說，「我當時說，我也想我的內閣有這樣的表現，像他們這樣坐，挺直身體」，川普形容自己從未見過這樣的姿勢。

川普又說，「我從未見過男人如此害怕。他們當中有一人相當於副總統的職位，我說，你會回答我的問題嗎？他一點動靜也沒有。」根據中國方面與會者，川普應指中國國務院副總理何立峰。

川普表示，「我說，這個人是什麼回事？ 」之後川普假裝另一種腔調說「我會回答所有問題」。

川普在早餐會現場笑說，「為什麼你（美國副總統范斯）不是這樣，范斯（JD Vance）經常插嘴，我希望范斯最少有幾天是這樣。我還是會長期留你在身邊，但有幾天這樣會非常非常好。」

根據川習會的現場畫面，習近平坐在中間，左邊依序是外交部長王毅、國家發展改革委員會主任鄭栅潔、商務部長王文濤。習近平右邊依序是中共中央書記蔡奇、國務院副總理何立峰、中國外交部副部長馬朝旭。

