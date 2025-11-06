陸迎「三航母時代」？習近平專機飛抵海南三亞 料出席福建艦入列儀式
大陸「三航母時代」即將來臨？港媒6日指出，大陸領導人習近平的專機5日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場。由於目前大陸第3艘航母「福建艦」正停泊在三亞軍港，且從艦艏至艦艉「掛滿旗」，外界猜測福建艦將入列南海艦隊，身為最高領導人的習近平按慣例將出席儀式。
香港明報報導，根據航班追蹤網站Flightradar24顯示，中國國際航空1架註冊編號為B-2481的波音747-89L客機11月5日中午12時08分飛抵海南三亞鳳凰國際機場。這架飛機為大陸領導人習近平的專機，早前搭載他出訪南韓。
習近平抵達海南三亞，被認為與福建艦的入列儀式有關。報導提到，美國太空情報公司BlackSky發布1張拍攝於10月25日的衛星相片，顯示解放軍航母福建艦和山東艦停泊在三亞軍港，2艘航母甲板上均有艦載機。
與此同時，三亞海事局11月3日發布「瓊航警203/25航行警告」，公告自11月4日上午8時至6日下午6時，南海部分海域進行軍事訓練，船隻禁止駛入；封鎖範圍為三亞榆林港對出海域。
此外，大陸社群平台5日流傳1張相片，顯示福建艦和山東艦從艦艏至艦艉「掛滿旗」，外界猜測福建艦將入列南海艦隊，「#福建艦入列#」的詞條也衝上了微博熱搜。
報導指出，倘若福建艦入列，中共中央軍委主席習近平按慣例將出席儀式。
香港星島日報5日指出，2012年9月，大陸首艘航母遼寧艦在大連交接入列時，時任國家主席、中央軍委主席胡錦濤出席入列儀式。2019年12月，山東艦在海南三亞軍港交付海軍時，習近平出席了交接入列儀式。從以上情況看，可以預料，習近平也將會出席福建艦的交接入列儀式。
星島日報認為，大陸第15屆全運會9日將在廣州開幕，按照慣例，習近平也極有可能參加，而他完全有可能先在三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東。
