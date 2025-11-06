快訊

獨／大陸男背「兩旗」闖金門縣府灑傳單喊統一 遭警方帶回

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
有一名大陸籍盧姓男子今天上午9點50分，背著自己製作的將中華民國與中華人民共和「整合」成一面的國旗幟大搖大擺的進入縣府大門口，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單，警衛忙著撿傳單。圖／民眾提供
有一名大陸籍盧姓男子今天上午9點50分，背著自己製作的將中華民國與中華人民共和「整合」成一面的國旗幟大搖大擺的進入縣府大門口，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單，警衛忙著撿傳單。圖／民眾提供

金門縣政府一早出現不速之客，有一名大陸籍盧姓男子在今天上午9點50分，背著自己製作的將中華民國與中華人民共和「整合」成一面的國旗幟大搖大擺的進入縣府大門口，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單，引起到府洽公民眾騷動，縣府秘書許金象看到立刻主動前往制止，並請警察前來處理，據了解，目前警方與移民署專勤隊正在問筆錄處理中。

有目擊者表示，這名男子在上午9點50分左右進入縣府大門，隨即開始大灑訴求「兩岸統一」傳單，一路從門口灑到主要大樓的樓梯處，且該男子說，他這次準備500張傳單要過來傳達兩岸統一的理念，稱自己是做該做的事，在灑完傳單後，隨即轉身要離去，才被縣府員工攔下。

據了解，該男子被攔後還主動請警衛叫警察來，說他可以配合作筆錄，他自稱是湖北人，年約50多歲，他在4日就來金門小三通自由行，並住在金城的民宿，他說已經在廣州、上海一帶完成類似訴求兩岸統一的舉措，台灣這一站是他早就訂好的目標，當現場員警告知，他此舉可能會被遣返，他也不慌不忙的回應，「目的達成，無所謂」。

據了解，盧姓男子的傳單內容印著「統一台灣、中華民和中國、國乃憲源乳母、一中兩朝互統」等字，文末署名「湖北：盧祖林」，盧男目前已被帶到金城分局，當記者到場要採訪時，他還表示願意受訪，卻遭到員警粗魯的阻攔，「讓他大喊台灣不是很民主嗎？怎麼會阻礙他發言」。後續盧男的動機，正由警方與專勤隊釐清中。

大陸籍盧姓男子今天上午到縣府內丟訴求「兩岸統一」傳單，被請到金城分局時，移民署專勤隊長官獲報也到場協處。記者蔡家蓁／攝影
大陸籍盧姓男子今天上午到縣府內丟訴求「兩岸統一」傳單，被請到金城分局時，移民署專勤隊長官獲報也到場協處。記者蔡家蓁／攝影
大陸籍盧姓男子今天到金門縣政府，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單，圖為他所印製的傳單。圖／民眾提供
大陸籍盧姓男子今天到金門縣政府，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單，圖為他所印製的傳單。圖／民眾提供
大陸籍盧姓男子今天上午進入金門縣府大門口，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單，他被請到金城分局時，表情相當平靜，本來要主動跟記者聊天，卻被員警粗魯阻攔。記者蔡家蓁／攝影
大陸籍盧姓男子今天上午進入金門縣府大門口，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單，他被請到金城分局時，表情相當平靜，本來要主動跟記者聊天，卻被員警粗魯阻攔。記者蔡家蓁／攝影
金一名大陸籍盧姓男子在今天上午9點50分，背著自己製作的將中華民國與中華人民共和「整合」成一面的國旗幟進入金門縣府大門口，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單。圖／民眾提供
金一名大陸籍盧姓男子在今天上午9點50分，背著自己製作的將中華民國與中華人民共和「整合」成一面的國旗幟進入金門縣府大門口，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單。圖／民眾提供

