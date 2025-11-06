聽新聞
0:00 / 0:00
獨／大陸男背「兩旗」闖金門縣府灑傳單喊統一 遭警方帶回
金門縣政府一早出現不速之客，有一名大陸籍盧姓男子在今天上午9點50分，背著自己製作的將中華民國與中華人民共和「整合」成一面的國旗幟大搖大擺的進入縣府大門口，隨即開始丟訴求「兩岸統一」傳單，引起到府洽公民眾騷動，縣府秘書許金象看到立刻主動前往制止，並請警察前來處理，據了解，目前警方與移民署專勤隊正在問筆錄處理中。
有目擊者表示，這名男子在上午9點50分左右進入縣府大門，隨即開始大灑訴求「兩岸統一」傳單，一路從門口灑到主要大樓的樓梯處，且該男子說，他這次準備500張傳單要過來傳達兩岸統一的理念，稱自己是做該做的事，在灑完傳單後，隨即轉身要離去，才被縣府員工攔下。
據了解，該男子被攔後還主動請警衛叫警察來，說他可以配合作筆錄，他自稱是湖北人，年約50多歲，他在4日就來金門小三通自由行，並住在金城的民宿，他說已經在廣州、上海一帶完成類似訴求兩岸統一的舉措，台灣這一站是他早就訂好的目標，當現場員警告知，他此舉可能會被遣返，他也不慌不忙的回應，「目的達成，無所謂」。
據了解，盧姓男子的傳單內容印著「統一台灣、中華民和中國、國乃憲源乳母、一中兩朝互統」等字，文末署名「湖北：盧祖林」，盧男目前已被帶到金城分局，當記者到場要採訪時，他還表示願意受訪，卻遭到員警粗魯的阻攔，「讓他大喊台灣不是很民主嗎？怎麼會阻礙他發言」。後續盧男的動機，正由警方與專勤隊釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言