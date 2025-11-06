紐西蘭挺台議員遭陸大使訓斥 陸使館指「踩紅線」：嚴重違反一中承諾

紐西蘭媒體近日報導，中國大陸駐紐大使王小龍向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」（scolded）他們10月出席台灣雙十國慶酒會的行為。大陸駐紐西蘭大使館發言人6日發聲回應，形容紐國議員的行為「踐踏了中紐關係紅線」，並指議員不是普通公民，而是紐西蘭的政治代表，其行為遠超出了民間文化或經濟交往，嚴重違反紐方的「一個中國」承諾。

根據大陸駐紐西蘭大使館網站，使館發言人就近期涉台問題有關報導發表談話表示，台灣問題涉及中國主權和領土完整，是中方核心利益的核心。「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中紐關係的政治基礎。不論是「一個中國原則」還是「一個中國政策」，其核心都是只有「一個中國」，反對「兩個中國」、「一中一台」。

該發言人指，在這個問題上，紐西蘭在與中國建交時就做出了明確的鄭重承諾。兩國建交公報明確指出：「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，台灣是中華人民共和國的一個省。紐西蘭政府承認中國政府的這一立場。紐西蘭政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府。」

該發言人強調，議員不是普通公民，而是紐西蘭的政治代表，其出席所謂「中華民國」的「國慶活動」，遠超出了民間文化或經濟交往，嚴重違反紐方的一個中國承諾。

該發言人也針對紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）質疑王小龍對民主缺乏理解，做出回應。

該發言人說，中方一貫尊重紐西蘭人民對紐西蘭的政治體制及其運作方式所做的選擇。「但是，如果紐方有關人員言行侵犯了中國核心利益、踐踏了中紐關係紅線，則是另一回事。這與是否民主、是什麼樣的民主無關。」

該發言人強調，恪守「一個中國」承諾事關中紐政治互信，是中紐關係發展、兩國各領域交流合作的前提與基礎。希望紐方相關人員多做有利於加深雙方政治互信、推動兩國務實互利合作的事，而不是相反，甚至一意孤行、錯上加錯。

我國駐紐西蘭代表處於10月7日在首都威靈頓舉行國慶酒會，有11位國會議員及3位地方首長到場。對於紐西蘭政府支持台海和平與穩定、捍衛公海航行自由與飛越自由，反對以武力或脅迫改變現狀，駐紐西蘭代表歐江安在酒會致詞時表達感謝。