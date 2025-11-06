快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

紐西蘭挺台議員遭陸大使訓斥 陸使館指「踩紅線」：嚴重違反一中承諾

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸駐紐西蘭大使王小龍傳出向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」他們10月出席台灣雙十國慶酒會的行為，陸駐紐西蘭大使館發言人6日發聲回應，形容紐國議員的行為「踐踏了中紐關係紅線」，嚴重違反紐方的「一個中國」承諾。圖為我國駐紐西蘭代表處於10月7日在首都威靈頓舉行國慶酒會。（圖／取自駐紐西蘭辦事處網站）
中國大陸駐紐西蘭大使王小龍傳出向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」他們10月出席台灣雙十國慶酒會的行為，陸駐紐西蘭大使館發言人6日發聲回應，形容紐國議員的行為「踐踏了中紐關係紅線」，嚴重違反紐方的「一個中國」承諾。圖為我國駐紐西蘭代表處於10月7日在首都威靈頓舉行國慶酒會。（圖／取自駐紐西蘭辦事處網站）

紐西蘭媒體近日報導，中國大陸駐紐大使王小龍向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」（scolded）他們10月出席台灣雙十國慶酒會的行為。大陸駐紐西蘭大使館發言人6日發聲回應，形容紐國議員的行為「踐踏了中紐關係紅線」，並指議員不是普通公民，而是紐西蘭的政治代表，其行為遠超出了民間文化或經濟交往，嚴重違反紐方的「一個中國」承諾。

根據大陸駐紐西蘭大使館網站，使館發言人就近期涉台問題有關報導發表談話表示，台灣問題涉及中國主權和領土完整，是中方核心利益的核心。「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中紐關係的政治基礎。不論是「一個中國原則」還是「一個中國政策」，其核心都是只有「一個中國」，反對「兩個中國」、「一中一台」。

該發言人指，在這個問題上，紐西蘭在與中國建交時就做出了明確的鄭重承諾。兩國建交公報明確指出：「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，台灣是中華人民共和國的一個省。紐西蘭政府承認中國政府的這一立場。紐西蘭政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府。」

該發言人強調，議員不是普通公民，而是紐西蘭的政治代表，其出席所謂「中華民國」的「國慶活動」，遠超出了民間文化或經濟交往，嚴重違反紐方的一個中國承諾。

該發言人也針對紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）質疑王小龍對民主缺乏理解，做出回應。

該發言人說，中方一貫尊重紐西蘭人民對紐西蘭的政治體制及其運作方式所做的選擇。「但是，如果紐方有關人員言行侵犯了中國核心利益、踐踏了中紐關係紅線，則是另一回事。這與是否民主、是什麼樣的民主無關。」

該發言人強調，恪守「一個中國」承諾事關中紐政治互信，是中紐關係發展、兩國各領域交流合作的前提與基礎。希望紐方相關人員多做有利於加深雙方政治互信、推動兩國務實互利合作的事，而不是相反，甚至一意孤行、錯上加錯。

我國駐紐西蘭代表處於10月7日在首都威靈頓舉行國慶酒會，有11位國會議員及3位地方首長到場。對於紐西蘭政府支持台海和平與穩定、捍衛公海航行自由與飛越自由，反對以武力或脅迫改變現狀，駐紐西蘭代表歐江安在酒會致詞時表達感謝。

紐西蘭 發言人 關係

延伸閱讀

陸大使「訓斥」挺台紐西蘭議員 紐外長：中方不了解民主

紐西蘭計劃發展國家太空任務 擬發射自有衛星

木村拓哉擔任OWNDAYS全球大使 大人系黑框眼鏡造型公開

海外打工度假選哪裡？他疑惑這國超近沒人去 網指2點搖頭：只適合旅遊

相關新聞

川普曝川習會軼聞 與會中國官員不敢作聲

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國會面，川普5日曝料，說當天坐在習近平身邊的中國官員都腰板挺直，川普跟他...

陸迎「三航母時代」？習近平專機飛抵海南三亞 料出席福建艦入列儀式

大陸「三航母時代」即將來臨？港媒6日指出，大陸領導人習近平的專機5日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場。由於目前大陸第3艘航母...

獨／大陸男背「兩旗」闖金門縣府灑傳單喊統一 遭警方帶回

金門縣政府一早出現不速之客，有一名大陸籍盧姓男子在今天上午9點50分，背著自己製作的將中華民國與中華人民共和「整合」成一...

紐西蘭挺台議員遭陸大使訓斥 陸使館指「踩紅線」：嚴重違反一中承諾

紐西蘭媒體近日報導，中國大陸駐紐大使王小龍向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」（scolded）他們10月出席台灣雙十...

王毅通話伊朗外長 籲推動核問題重回對話談判

大陸外交部長王毅5日與伊朗外長阿拉奇通電話時，對伊方近期重申無意發展核武器表示讚賞，他並指，當前政治解決伊朗核問題進程陷...

中央放行MOU 雙城論壇終於可登場

台北、上海雙城論壇一波多折，台北市長蔣萬安昨天在議會證實，原本卡關的勞動局、水治理兩項交流備忘錄（ＭＯＵ）已獲中央同意，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。