王毅通話伊朗外長 籲推動核問題重回對話談判

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部長王毅5日與伊朗外長阿拉奇通電話，就伊朗核問題深入交換意見。圖為去年12月28日王毅與阿拉奇在北京舉行會談。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸外交部長王毅5日與伊朗外長阿拉奇通電話時，對伊方近期重申無意發展核武器表示讚賞，他並指，當前政治解決伊朗核問題進程陷入僵局，不符合國際社會共同利益，呼籲各方推動伊朗核問題重回對話談判軌道。

根據大陸外交部網站，王毅與阿拉奇在通話中，就伊朗核問題深入交換意見。王毅指出，中方在伊朗核問題上始終秉持客觀公正立場，當前政治解決伊朗核問題進程陷入僵局，不符合國際社會共同利益。

王毅強調，中方讚賞伊方近期重申無意發展核武器，支持伊朗享有和平利用核能的權利，希望各方保持對話溝通，推動伊朗核問題重回對話談判軌道。

據中方引述，阿拉奇衷心感謝中方在伊朗核問題上堅持公正立場、發揮積極作用，表示伊方願在平等、雙贏基礎上同各方加強溝通協調。

針對中伊關係，王毅表示，中方重視發展中伊關係。他提到，今年9月大陸國家主席習近平與伊朗總統裴澤斯基安成功會晤，就深化中伊關係達成重要共識，作出戰略指引。明年中伊將迎來建交55周年，中方願同伊方攜手努力，將兩國元首共識落到實處，共謀國家發展振興，深化互利合作，推動中伊全面戰略夥伴關係向更高水平邁進。

王毅說，中方讚賞伊方積極支持習近平提出的四大全球倡議（全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議和全球治理倡議），願同包括伊朗在內國際社會一道，為推動構建更加公正合理的全球治理體系作出積極努力。

阿拉奇表示，伊方高度重視發展對華關係，願以明年兩國建交55周年為契機，密切雙方高層往來，挖掘合作潛力，堅定相互支持。伊方讚賞中方在國際事務中主持公道，期待雙方保持密切協作，共同促進地區和平、穩定與發展。

