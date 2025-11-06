聽新聞
APEC明年在深圳…國台辦喊一中原則 陸委會嗆無法交流

聯合報／ 記者陳政錄陳湘瑾李人岳／連線報導

ＡＰＥＣ非正式領袖會議明年將在大陸深圳舉辦，大陸國台辦發言人張晗昨天表示，按照「一個中國原則」和ＡＰＥＣ有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜。外交部長林佳龍則說，ＡＰＥＣ是共識決，若我方不同意，很多聲明都不能通過；陸委會副主委沈有忠說，大陸若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將無法進行。

林佳龍昨在立院答詢時表示，中共去年在各國見證下，以書面保證我方平等參與且確保與會者安全，假如違反，我方將與友我國家一起反制；我方去年就預測，中國大陸一旦申請到主辦國就可能有小動作，我方今年在韓國就已和對方展開交涉，同時堅持不能由地方級官員去接機，以免在明年形成慣例遭矮化，國安會開始跨部會商討因應。

沈有忠說，陸委會料敵從嚴，也會提醒大陸若以不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將受影響而無法進行；陸委會將以其他方式突破困境，例如主動舉辦有意義的國際交流，不以零和方式與大陸競爭。

據澎湃新聞報導，大陸外交部發言人毛寧昨表示，在一個中國原則下作為地區經濟體參與ＡＰＥＣ，遵循ＡＰＥＣ有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是「中國台北」參與ＡＰＥＣ的政治前提，「在這個問題上，中方立場是明確和堅定的」。

對於日本首相高市早苗在ＡＰＥＣ非正式領袖會議期間會晤我領袖代表林信義，張晗說，日方行徑嚴重違背「一個中國原則」、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，「我們對此堅決反對」。

