陸與5太平洋島國簽協定開展貿易談判

大陸與太平洋島國經貿合作又更進一步。近日大陸和五個太平洋島國簽署了「提升經濟夥伴關係框架協定」，宣告各方將圍繞貨物貿易、服務貿易、投資、規則等具體議題開展靈活務實的談判，通過締結制度性安排，擴大雙邊貿易。

據大陸商務部官網今日消息，四日其部長王文濤分別與密克羅尼西亞聯邦資源和發展部部長秋永；吉里巴斯旅遊、商務、工業和合作部部長里特；諾魯磷酸鹽礦部部長托馬；萬那杜外交、國際合作與對外貿易部部長阿蒂；斐濟貿易、合作社、中小微企業和通信部常秘阿里分別簽署「提升經濟夥伴關係框架協定」。

該「框架協定」包括序言及目標、原則、談判範圍、聯絡點、機制安排、生效、修改和終止等內容。大陸和這些太平洋島國同意，圍繞貨物貿易、服務貿易、投資、規則、務實合作等具體議題開展靈活務實的談判，「通過締結制度性安排」，擴大雙邊貿易，支持太平洋島國吸引投資，加快實現工業化和農業現代化，深度參與全球產供應鏈合作。大陸表示將按照「框架協定」，與上述國家在互利共贏基礎上積極推進具體議題談判，進一步擴大高水平開放。

公開資料顯示，近年大陸與其太平洋島國友邦合作不斷增加，除了警務培訓、菌草、應對氣候變化等多個領域之外，經貿合作也持續成長。大陸官方曾發布統計稱，一九九二年至二○二一年，大陸同其建交島國貿易額年均增長百分之十三，擴大了三十多倍。

今年五月大陸與太平洋島國當中的十一個建交國舉行了第三屆外長會，會後的聯合聲明裡大陸表示「將繼續在力所能及範圍內為太平洋島國發展經濟、改善民生提供支持和幫助」，大陸也宣布「加快與有關太平洋島國雙邊自由貿易協定商談」。