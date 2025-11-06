李強：陸經濟規模 5年後逾人民幣170兆

第八屆中國國際進口博覽會（進博會）昨日在上海開幕，大陸國務院總理李強發表主旨演講強調應堅持平等互利、完善經貿規則，中國將以開放合作推動自由貿易。李強並稱，中共二十屆四中全會為發展注入確定性，預計五年後大陸經濟規模將逾一七○兆元人民幣。以此推估，未來五年大陸每年ＧＤＰ將以近百分之五速度增長。

李強在開幕式說，當前國際上一些單邊主義、保護主義行為嚴重衝擊國際經貿秩序、擾亂世界經濟運行，為各國發展帶來挑戰，李強提出三點看法，指出近年全球經貿限制措施層出不窮，很多跨國企業經營難度加大，特別是發展中國家利益受損，原因在於零和思維抬頭，只重利益不重道義。他稱，大陸將推動全球治理倡議在經貿領域落實。

李強並提到，前不久的中共二十屆四中全會審議通過「十五五規劃建議」，為大陸未來五年經濟社會發展作出頂層設計。他概括為發展、開放兩個「確定性」，並強調預料五年後大陸經濟規模可望突破一七○兆元人民幣（約台幣七三七兆元）；他亦允將在電信、醫療及服務業等領域進一步對外開放，打造「投資中國」品牌，讓外國企業「更安心、更舒心、更有信心」。

公開資料顯示，本屆進博會共有廿三家台企參展，包括萬海航運、喬山、南僑、上銀科技及森田藥妝等公司，產業類型則涵括服務貿易、技術裝備、食品及農產品、醫療器械等。本屆相較於上屆進博會參展台企多出一家，但仍遜於第一、二屆時。

大陸全國台企聯會長李政宏於進博會開幕式受訪時，就近期「川習會」表示，雙方談判「應該是往好的方向去走，但畢竟只是暫時休兵」，未來情勢仍需觀察，企業應「練好內功，盡可能分散市場，做好上下游產業結合」。他補充，在美國開打關稅戰的國際經濟環境下，要打破孤立主義，「兩岸企業應該要強強合作」。