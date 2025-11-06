聽新聞
陸CPB棒球聯賽 台資幕後贊助

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

大陸日前在平潭舉行的亞洲棒球錦標賽期間，宣布成立「中國棒球城市聯賽（ＣＰＢ）」，明年一月立春聯賽預計五隊參賽，為長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠，近日因上述隊伍背後的台資贊助情況，和聯賽引入台籍球員受到關注，例如長沙黑皮贊助方包括總廠位於湖南的旺旺集團，上海兄弟則因隊徽近似中信兄弟惹議。

今年九月底在福建平潭舉辦第卅一屆亞洲棒球錦標賽，期間於媒體交流會上，ＣＰＢ聯賽宣布成立，表示以市場化辦賽模式組建，採用商業化營運，由大陸「中國棒協」、亞洲棒球聯合會作為指導單位，完投體育（北京）有限公司主辦，上海酷棒體育商務有限公司承辦。

據指稱，ＣＰＢ聯賽首先將於二○二六和二○二七賽季，分別舉辦冬夏短賽期的賽會制聯賽，為立春聯賽和夏至聯賽，作為未來職棒聯賽的測試賽，累計經驗後，預計二○二八年起全面實行主客場制。

後相關訊息持續釋出，包括二○二六年立春聯賽，將於明年一月在廣東中山舉行，預計聯賽球員每隊約三十人，規定為「本土球員不少於十人、台港澳球員不少於十人，外籍球員人數不設限」。澎湃報導，目前聯賽公開測試會已在上海、深圳舉辦，收集到逾兩百名測試選手，其中包括台灣Ｕ18世界盃冠軍成員林敬富、前中華隊捕手郭力愷等台籍選手。

另一方面，據指出，長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠五支球隊背後不少也有台資贊助，例如長沙黑皮有旺旺集團贊助，上述球隊部分來自地方棒球隊整合，也有近年赴陸發展的前台灣職棒球員、兩岸合作棒球隊出力，福建等地球隊也有當地台資贊助，但尚未正式公開。

