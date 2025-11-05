快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

中國對美企暫停制裁與管制出口1年 21家涉對台軍售

中央社／ 台北5日電

美中達成貿易戰休兵一年共識後，中國商務部今天宣布，11月10日起暫停對22家美國公司列入不可靠實體清單實施相關措施一年；暫停對31家美國實體實施出口管制1年。在此之前，其中21家美國公司被指涉及對台軍售列入不可實體清單制裁。

中國商務部官網5日傍晚發布「答記者問」新聞稿，作以上宣布。

中國商務新聞發言人表示，不可靠實體清單工作機制於2025年3月4日和4月4日發布公告，將一批美國實體列入不可靠實體清單，採取相應措施。為落實中美吉隆坡經貿磋商共識，中方決定自2025年11月10日起，繼續暫停4月4日公告相關措施1年，停止3月4日公告相關措施。中國企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

根據中國商務部相關公告，3月4日有11家美國公司被列入不可靠實體清單，4月4日又有11家美國公司被列入不可靠實體清單，其中21家被指參與對台軍售，或與台灣展開軍事技術合作，因此被禁止在中國境內新增投資、從事與中國有關的進出口活動。

中國商務新聞發言人今天同時宣布，3月4日和4月4日分別發布2025年第13號和21號公告，合計將31家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美吉隆玻經貿磋商共識，中方決定自2025年11月10日起，對第13號公告的15家美國實體停止上述相關措施；對第21號公告的16家美國實體繼續暫停上述相關措施1年。

中國商務新聞發言人指出，出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應當根據中國「兩用物項出口管制條例」相關規定向商務部提出申請，商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。

3月4日被中國商務部列入不可靠實體清單的10家美企，包括特科姆公司（TCOM,Limited Partnership）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、特勵達．布朗工程公司（Teledyne BrownEngineering,Inc.）、亨廷頓．英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、立方公司（CubicCorporation）、文本礦公司（TextOre）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）、埃克索維拉公司（Exovera）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）。

4月4日被中國商務部列入不可靠實體清單的11家美企，包括斯凱迪奧（Skydio Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones）、紅色六方案公司（Red SixSolutions）、賽尼克斯公司（SYNEXXUS）、火風暴實驗室公司（Firestorm Labs）、奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems）、浩劫人工智慧公司（HavocAI）、尼羅斯科技公司（NerosTechnologies）、多莫戰術通信公司（Domo TacticalCommunications）、急速飛行公司（Rapid FlightLLC）、波音子公司Insitu。

美國 列入不可靠實體清單 發言人

延伸閱讀

中科院通過CMMC level 2 資安認證 具承接美國防專案能力

太子集團帛琉洗錢詐騙案 美國制裁名單黃婕、施亭宇拘提到案移送複訊

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

美前副總統錢尼辭世 支持台灣關係法、8年前曾訪台

相關新聞

APEC明年深圳舉辦 陸外交部重申「一個中國」原則

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，引發台灣是否會被平等對待的疑慮，以及對於與會成員人身安全的質疑。...

陸公安對沈伯洋立案偵查後會「全球通緝」？國台辦回應了

大陸重慶公安日前對陸方認定的「台獨」頑固分子、我立委沈伯洋進行立案偵查，接下來是否進一步發布紅色通報進行全球通緝，要求他...

「賴17條」後第3度登陸！苗栗縣長鍾東錦明率團訪上海 交流大閘蟹產業

苗栗縣長鍾東錦6日將率領縣府團隊前往中國大陸上海市參訪5天，交流大閘蟹產業，計畫洽商大閘蟹蟹苗採購事宜，並汲取養殖技術經...

對陸生背景審核趨嚴？陸委會：無阻撓、兩岸教育交流要「去風險化」

近日有媒體報導指，政府針對陸生背景調查的證件審核較過去更嚴格，讓更多學校不願意在寒暑假邀請大陸學生來台短期研修。陸委會5...

誰卡雙城？綠指非中央 林奕華：9月22日前中央都沒正式回覆

今年原訂台北上海雙城論壇9月舉辦，不過先前因MOU未核定將延至12月辦。民進黨議員簡舒培質疑，雙城論壇緩辦應該是卡在上海...

陸福建艦服役在即、進入「三航母時代」？港媒估習近平出席交接入列

大陸自主設計建造的第1艘彈射型航空母艦「福建艦」，過去1年多以來多次順利進行海試，服役進入最後倒數。港媒估，從過去舉辦的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。