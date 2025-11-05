快訊

「賴17條」後第3度登陸！苗栗縣長鍾東錦明率團訪上海 交流大閘蟹產業

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
苗栗縣長鍾東錦6日將率領縣府團隊前往中國大陸上海市參訪5天，交流大閘蟹產業，這是他今年第3度登陸。聯合報系資料照
苗栗縣長鍾東錦6日將率領縣府團隊前往中國大陸上海市參訪5天，交流大閘蟹產業，計畫洽商大閘蟹蟹苗採購事宜，並汲取養殖技術經驗。這將是總統賴清德3月針對大陸提出17條國安因應策略（賴17條）後，鍾東錦第3度登陸，也是今年迄今赴陸訪問次數最多的縣市首長。

根據苗栗縣農業處提交的參訪計畫書，苗栗縣的大閘蟹養殖產業，起源於2011年與上海市海洋大學簽訂的「上海市海洋大學及苗栗縣政府關於中華絨毛螯蟹養殖科技合作計畫」。鍾東錦此行將參訪觀光旅遊、特色農產品營銷、大閘蟹養殖產業，並與當地專業人士面對面對談，吸納產業意見與訊息。

根據計畫書，行程從11月6日至10日，一共5天，訪團一行共13人。但公告未披露具體行程內容。

鍾東錦2022年底上任後，在過去2年的大閘蟹產季都曾到訪上海進行相關參訪交流。2023年參觀了上海崇明島大閘蟹復育基地及崇明世界生態島，並拜會上海海洋大學、參觀松江區蟹苗繁殖場；2024年拜會了上海海洋大學並參與交流活動。

據悉，這將是鍾東錦今年第3度率團赴陸，是今年迄今訪次數最多的縣市首長，且時間點都落在「賴17條」後；前2次分別前往四川及湖北武漢。

這也是今年我方縣市長第9團赴陸交流，連江縣長王忠銘、新竹縣長楊文科各前往2次，台東縣長饒慶鈴、金門縣長陳福海各有1次。

至於原訂於9月登場的台北上海雙城論壇延宕後，今年是否還能登場，事關台北市長蔣萬安是否前往上海參訪，備受矚目。蔣萬安5日在議會備詢時表示，今年是雙城論壇第15屆，按照往例有可能是年底、也有前例是在12月份舉辦。兩項MOU部分，中央後來有陸續同意。

