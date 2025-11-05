川習會後 王毅：對外工作堅持鬥爭不信邪不怕壓

中國外長王毅今天以中共中央外辦主任身分在人民日報發表署名文章說，落實黨中央對外工作決策部署要「堅持發揚鬥爭精神」，宣稱中共從來不信邪、不怕壓，敢於鬥爭、善於鬥爭才能戰勝各種艱難險阻，透過頑強鬥爭打開外交事業發展新天地。

王毅還說，中國「排除干擾，克服障礙」，力爭中美關係健康、穩定、可持續發展。但他不忘提到，要增強鬥爭本領，加強戰略策略運籌，運用多邊機制規則，旗幟鮮明地反對「霸權霸道霸凌行徑」，最大限度凝聚起「和平發展進步的力量」。

川習會後，人民日報今天在第6版要聞版，刊登王毅這篇題為「推動構建人類命運共同體」的署名文章，提到上述看法。

王毅說，「新時代」（指習近平2012年11月就任中共總書記後）以來，中國深化「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」，走出了一條大國、鄰國之間相互尊重、和睦相處、合作共贏的嶄新道路；中國基於「相互尊重、和平共處、合作共贏原則」，排除干擾，克服障礙，力爭中美關係健康、穩定、可持續發展。

他提到，中國把中國和歐盟「兩大力量、兩大市場、兩大文明」連接起來，推動建設「具有全球影響力的中歐全面戰略夥伴關係」；中國積極推進與新興大國合作，共同推動「大金磚合作高質量發展」。

王毅說，大國之間的良性互動，有利於維護全球戰略穩定，有助於為中國深化全方位對外合作、維護良好外部環境提供堅實保障。

另一方面，王毅又說，廣大開發中國家是中國在國際事務中的「天然同盟軍」，一直「走在推動構建人類命運共同體的前列」。中國作為當今世界最大的開發中國家和全球南方重要成員，始終加強與發展中國家團結合作，堅定維護開發中國家共同利益。近年來藉由多項合作，中國與開發中國家「傳統友誼不斷鞏固，合作水平日益提升」。

王毅表示，構建「人類命運共同體」是中國重大外交使命和複雜系統工程，必須不折不扣貫徹落實黨中央對外工作決策部署，其中包括要「堅持發揚鬥爭精神」。中共從來「不怕鬼、不信邪、不怕壓」，唯有敢於鬥爭、善於鬥爭，才能戰勝各種艱難險阻。

他說，要保持戰略定力，增強必勝信心，積極識變、應變、求變，勇於面對「風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，透過頑強鬥爭打開外交事業發展新天地。要增強憂患意識，樹牢底線思維，以箭在弦上的備戰姿態和不畏強權的堅定意志，堅決維護好國家主權、安全、發展利益。