APEC明年深圳舉辦 陸外交部重申「一個中國」原則

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，引發台灣是否會被平等對待的疑慮，以及對於與會成員人身安全的質疑。繼今早大陸國台辦回應，大陸外交部下午在例行記者會上也表示，「一個中國」原則是「中國台北」參與APEC的政治前提。

據澎湃新聞，11月5日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會時回應外媒提問，她表示，在一個中國原則下作為地區經濟體參與APEC，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是「中國台北」參與APEC的政治前提。在這個問題上，中方的立場是明確和堅定的。

今天早上大陸國台辦記者會，新任發言人張晗表示，作為明年亞太經合組織（亞太經濟合作會議、APEC）的東道主，我們將按照「一個中國」原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜。

大陸外交部在4日也曾發書面聲明給路透，作為2026年APEC的東道國，中國將依照APEC的規則和慣例履行主辦國義務，確保各方順利參會，不會出現任何問題，「中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一個中國』原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。」