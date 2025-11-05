快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC明年深圳舉辦 陸外交部重申「一個中國」原則

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧說。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人毛寧說。圖／取自大陸外交部網站

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，引發台灣是否會被平等對待的疑慮，以及對於與會成員人身安全的質疑。繼今早大陸國台辦回應，大陸外交部下午在例行記者會上也表示，「一個中國」原則是「中國台北」參與APEC的政治前提。

據澎湃新聞，11月5日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會時回應外媒提問，她表示，在一個中國原則下作為地區經濟體參與APEC，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是「中國台北」參與APEC的政治前提。在這個問題上，中方的立場是明確和堅定的。

今天早上大陸國台辦記者會，新任發言人張晗表示，作為明年亞太經合組織（亞太經濟合作會議、APEC）的東道主，我們將按照「一個中國」原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜。

大陸外交部在4日也曾發書面聲明給路透，作為2026年APEC的東道國，中國將依照APEC的規則和慣例履行主辦國義務，確保各方順利參會，不會出現任何問題，「中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一個中國』原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。」

APEC 外交部 記者會

延伸閱讀

陸主辦2026年APEC峰會 白委林憶君：盼我依循對等地位往例參加

影／力挺林岱樺引發黨內爭議 林佳龍：政治不能離開人性

中國主辦明年APEC峰會 莊翠雲：在對等尊嚴下參加

美國務院：台灣平等參與APEC 促中國確保人身安全

相關新聞

APEC明年深圳舉辦 陸外交部重申「一個中國」原則

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，引發台灣是否會被平等對待的疑慮，以及對於與會成員人身安全的質疑。...

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

在近期持續強化對台宣傳體系下，大陸國台辦5日再新增1位新聞發言人，為國台辦港澳局長張晗，但未提供更多個人資訊。她在今天的...

誰卡雙城？綠指非中央 林奕華：9月22日前中央都沒正式回覆

今年原訂台北上海雙城論壇9月舉辦，不過先前因MOU未核定將延至12月辦。民進黨議員簡舒培質疑，雙城論壇緩辦應該是卡在上海...

陸福建艦服役在即、進入「三航母時代」？港媒估習近平出席交接入列

大陸自主設計建造的第1艘彈射型航空母艦「福建艦」，過去1年多以來多次順利進行海試，服役進入最後倒數。港媒估，從過去舉辦的...

陸公安對沈伯洋立案偵查後會「全球通緝」？國台辦回應了

大陸重慶公安日前對陸方認定的「台獨」頑固分子、我立委沈伯洋進行立案偵查，接下來是否進一步發布紅色通報進行全球通緝，要求他...

對陸生背景審核趨嚴？陸委會：無阻撓、兩岸教育交流要「去風險化」

近日有媒體報導指，政府針對陸生背景調查的證件審核較過去更嚴格，讓更多學校不願意在寒暑假邀請大陸學生來台短期研修。陸委會5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。