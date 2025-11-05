國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

在近期持續強化對台宣傳體系下，大陸國台辦5日再新增1位新聞發言人，為國台辦港澳局長張晗，但未提供更多個人資訊。她在今天的記者會上，針對媒體好奇也僅稱，「隨著今後我在新聞發布台上主持發布工作，我們會更多的了解彼此」。不過據掌握，張晗在到國台辦工作前，曾任中共中聯部傳播局副局長1年以上，有宣傳工作經驗，另，今年剛上任的國台辦副主任趙世通、現任主任宋濤，也都來自中聯部。

上月起大陸國台辦增加例行新聞發布會頻率至每周1次，在臉書開設「國務院台辦發言人」粉專帳號，後於上周開始迎來新的發言人，為長期從事對台研究工作的經濟局長彭慶恩。今天再增加張晗，使國台辦目前有副主任級發言人吳璽、新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮，以及彭慶恩、張晗共5名發言人。

不過，大陸網上有關張晗的公開訊息並不多，據國台辦會後提供資料：張晗，女，漢族，碩士研究生，中共黨員。現任中共中央台灣工作辦公室（國務院台灣事務辦公室）港澳局局長、國務院台灣事務辦公室新聞發言人。曾任中共中央台灣工作辦公室港澳局副局長。

另據中東綠洲報，張晗曾於今年7月，以國台辦港澳局長身分，到塞爾維亞出席由塞爾維亞中國和平統一促進會主辦的全球華僑華人促進中國和平統一大會。深圳衛視報導，張晗曾於大陸外交部、中聯部工作。

對於外界好奇，以及國台辦發言體系是否還會調整、用意為何等提問，張晗今天僅表示，「感謝你（指提問記者）對我個人的關注，這個是正常的工作安排。」她說，「隨著今後我在新聞發布台上主持發布工作，我們會更多的了解彼此，能夠更好的宣介大陸對台的方針政策，來增進兩岸同胞的情誼。」此外並未透漏其他訊息。

根據本報查閱，在賽迪集團、四達時代等大陸官方背景企業在社交平台發布，有關中共中聯部官員的調研訊息中，可發現至少從2022年3月起，至2023年7月，張晗都曾以中聯部傳播局副局長身分出席活動，也顯示有宣傳工作背景的她，此次以國台辦港澳局長身分兼任新聞發言人並不意外。

另在去年初，港媒「東周刊」等報導，前國台辦港澳涉台事務局局長趙宇敏，已於2023年底轉任香港中聯辦台灣事務部副部長。去年，張晗曾以國台辦港澳副局長身分出席活動，顯示她已從中聯部轉到國台辦；今年初，有訊息指張晗已轉正為國台辦港澳局長。

中央對外聯絡部（中聯部）是中共負責對外黨際交流的職能部門，在過去大陸國台辦官員除內升，部分由其他專業領域或地方官員調動外，還有來自大陸外交部、中聯部等涉外體系官員。例如，2022年底接任國台辦主任的宋濤，過去長期在中聯部工作，擔任過中聯部長近7年，在卸任後復出掌舵國台辦。