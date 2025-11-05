快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦港澳局長、新任發言人張晗5日亮相國台辦例行新聞發布會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦港澳局長、新任發言人張晗5日亮相國台辦例行新聞發布會。記者陳政錄／攝影

在近期持續強化對台宣傳體系下，大陸國台辦5日再新增1位新聞發言人，為國台辦港澳局長張晗，但未提供更多個人資訊。她在今天的記者會上，針對媒體好奇也僅稱，「隨著今後我在新聞發布台上主持發布工作，我們會更多的了解彼此」。不過據掌握，張晗在到國台辦工作前，曾任中共中聯部傳播局副局長1年以上，有宣傳工作經驗，另，今年剛上任的國台辦副主任趙世通、現任主任宋濤，也都來自中聯部。

上月起大陸國台辦增加例行新聞發布會頻率至每周1次，在臉書開設「國務院台辦發言人」粉專帳號，後於上周開始迎來新的發言人，為長期從事對台研究工作的經濟局長彭慶恩。今天再增加張晗，使國台辦目前有副主任級發言人吳璽、新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮，以及彭慶恩、張晗共5名發言人。

不過，大陸網上有關張晗的公開訊息並不多，據國台辦會後提供資料：張晗，女，漢族，碩士研究生，中共黨員。現任中共中央台灣工作辦公室（國務院台灣事務辦公室）港澳局局長、國務院台灣事務辦公室新聞發言人。曾任中共中央台灣工作辦公室港澳局副局長。

另據中東綠洲報，張晗曾於今年7月，以國台辦港澳局長身分，到塞爾維亞出席由塞爾維亞中國和平統一促進會主辦的全球華僑華人促進中國和平統一大會。深圳衛視報導，張晗曾於大陸外交部、中聯部工作。

對於外界好奇，以及國台辦發言體系是否還會調整、用意為何等提問，張晗今天僅表示，「感謝你（指提問記者）對我個人的關注，這個是正常的工作安排。」她說，「隨著今後我在新聞發布台上主持發布工作，我們會更多的了解彼此，能夠更好的宣介大陸對台的方針政策，來增進兩岸同胞的情誼。」此外並未透漏其他訊息。

根據本報查閱，在賽迪集團、四達時代等大陸官方背景企業在社交平台發布，有關中共中聯部官員的調研訊息中，可發現至少從2022年3月起，至2023年7月，張晗都曾以中聯部傳播局副局長身分出席活動，也顯示有宣傳工作背景的她，此次以國台辦港澳局長身分兼任新聞發言人並不意外。

另在去年初，港媒「東周刊」等報導，前國台辦港澳涉台事務局局長趙宇敏，已於2023年底轉任香港中聯辦台灣事務部副部長。去年，張晗曾以國台辦港澳副局長身分出席活動，顯示她已從中聯部轉到國台辦；今年初，有訊息指張晗已轉正為國台辦港澳局長。

中央對外聯絡部（中聯部）是中共負責對外黨際交流的職能部門，在過去大陸國台辦官員除內升，部分由其他專業領域或地方官員調動外，還有來自大陸外交部、中聯部等涉外體系官員。例如，2022年底接任國台辦主任的宋濤，過去長期在中聯部工作，擔任過中聯部長近7年，在卸任後復出掌舵國台辦。

另，今年520賴清德總統就職周年剛過，曾任中共中聯部部長助理的趙世通，調升為國台辦副主任。加上今天張晗成為新任國台辦新聞發言人，顯示中共中聯部體系在大陸對台工作聲量正在上升。

張晗過去以中聯部傳播局副局長身分出席活動。（圖／取自中國外文局美洲傳播中心）
張晗過去以中聯部傳播局副局長身分出席活動。（圖／取自中國外文局美洲傳播中心）
在國台辦5日記者會後，國台辦人員提供張晗個人簡歷，但內容不多。（記者陳政錄／攝影）
在國台辦5日記者會後，國台辦人員提供張晗個人簡歷，但內容不多。（記者陳政錄／攝影）
11月首場國台辦例行記者會，大陸國台辦新聞局長、發言人陳斌華介紹新任發言人、國台辦港澳局長張晗。記者陳政錄／攝影
11月首場國台辦例行記者會，大陸國台辦新聞局長、發言人陳斌華介紹新任發言人、國台辦港澳局長張晗。記者陳政錄／攝影

國台辦 發言人 張晗

延伸閱讀

「吉林一號」拍高清台灣衛星照 陸國台辦：是「家的俯瞰」

陸擴增台胞證落地簽口岸 國台辦：台胞來陸證件不會「做標記」

連2周各新增1人！陸國台辦再添新發言人 港澳局長張晗亮相

鄭麗文「普亭不是獨裁者」挨轟 蕭旭岑：為何不指責川普？

相關新聞

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

在近期持續強化對台宣傳體系下，大陸國台辦5日再新增1位新聞發言人，為國台辦港澳局長張晗，但未提供更多個人資訊。她在今天的...

誰卡雙城？綠指非中央 林奕華：9月22日前中央都沒正式回覆

今年原訂台北上海雙城論壇9月舉辦，不過先前因MOU未核定將延至12月辦。民進黨議員簡舒培質疑，雙城論壇緩辦應該是卡在上海...

陸福建艦服役在即、進入「三航母時代」？港媒估習近平出席交接入列

大陸自主設計建造的第1艘彈射型航空母艦「福建艦」，過去1年多以來多次順利進行海試，服役進入最後倒數。港媒估，從過去舉辦的...

陸公安對沈伯洋立案偵查後會「全球通緝」？國台辦回應了

大陸重慶公安日前對陸方認定的「台獨」頑固分子、我立委沈伯洋進行立案偵查，接下來是否進一步發布紅色通報進行全球通緝，要求他...

對陸生背景審核趨嚴？陸委會：無阻撓、兩岸教育交流要「去風險化」

近日有媒體報導指，政府針對陸生背景調查的證件審核較過去更嚴格，讓更多學校不願意在寒暑假邀請大陸學生來台短期研修。陸委會5...

習稱中俄「在風高浪急中前行」 北極航道將進一步合作

中國國家主席習近平4日在北京會見俄羅斯總理米舒斯京，評價中俄關係今年以來「在風高浪急的外部環境中篤定前行」，呼籲雙方保持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。