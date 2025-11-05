對陸生背景審核趨嚴？陸委會：無阻撓、兩岸教育交流要「去風險化」

近日有媒體報導指，政府針對陸生背景調查的證件審核較過去更嚴格，讓更多學校不願意在寒暑假邀請大陸學生來台短期研修。陸委會5日表示，政府向來支持兩岸學術教育交流健康有序進行，並無阻撓情形，同時也強調兩岸學術教育交流應「去政治化」與「去風險化」。

陸委會5日透過新聞稿回應，政府向來支持兩岸學術教育交流健康有序進行，並無媒體報導所述，對陸生來台緊縮或阻撓情事，兩岸學術教育專業交流仍持續穩定進行。

陸委會指出，依據移民署統計，去年有2,296名陸生來台研修，而今年1至9月已有3,046名研修陸生來台，超過去年一整年的入境人數。以今年暑假為例，多所學校共邀請近500名陸生來台研修，另近期亦有超過400名陸生校友申請來台參加母校的校慶活動。

陸委會表示，政府對各校申請陸方師生來台專業交流一向給予支持，如學校在申辦過程中遭遇困難，也都可以聯繫相關機關，以利協處。

陸委會提到，陸方自2020年4月起片面停止陸生新生來台就讀學位，迄今仍未恢復，這5年來台就學的陸生新生人數是0，113學年度在台就讀學位的陸生亦僅餘1,556人。陸委會已多次呼籲陸方儘速解除片面設定的障礙與限制，我方教育部也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，希能早日恢復陸生來台就學，惟陸方迄今並無正面回應。

陸委會表示，賴清德總統於今年3月13日宣布因應中共對我國安及統戰威脅的17項策略指示，兩岸交流應本於「去政治化」、「去風險化」原則，讓民間交流盡量單純化。陸委會將一本推動兩岸健康有序交流的初衷，持續支持兩岸「去政治化」與「去風險化」的學術教育交流。