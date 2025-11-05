誰卡雙城？綠指非中央 林奕華：9月22日前中央都沒正式回覆

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
簡舒培質疑，今年雙城論壇是卡在上海方，不是中央卡關，林奕華說，水治理MOU部分，北市府9月22日打電話給內政部時，內政部還僅稱研議會同意。圖／引用自UDN直播
今年原訂台北上海雙城論壇9月舉辦，不過先前因MOU未核定將延至12月辦。民進黨議員簡舒培質疑，雙城論壇緩辦應該是卡在上海方，要求蔣市府不要說是中央卡雙城。副市長林奕華表示，的確目前技職訓練交流MOU還在跟上海磋商，不過9月22日前，中央兩個MOU的確都沒有正式回覆市府。

蔣萬安今天赴議會專案報告，民進黨議員簡舒培質詢雙城論壇籌辦進度，林奕華說，今年雙城論壇，因MOU尚未定確，所以9月22日宣布緩辦，將延到12月。

不過簡舒培質疑，技職訓練交流MOU北市府8月28日送中央，9月23日公文回覆，不過勞動局長王秋冬跟她說，9月18日其實勞動局跟勞動部電話，都回覆都已經搞定，林奕華則表示，北市府正式收到中央的文是在9月24日。

簡舒培質疑，北市府開始跟上海方討論到現在，都已經將近兩個月，今年雙城論壇是卡在上海方，不是中央卡關，林奕華說，水治理MOU部分，北市府9月22日打電話給內政部時，內政部還僅稱研議會同意。

至於今年雙城論壇兩個MOU中央都已經核定，技職訓練交流MOU上海方還在考慮什麼？林奕華說，現在是還在確定、還要協調。

