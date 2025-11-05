陸福建艦服役在即、進入「三航母時代」？港媒估習近平出席交接入列

大陸自主設計建造的第1艘彈射型航空母艦「福建艦」，過去1年多以來多次順利進行海試，服役進入最後倒數。港媒估，從過去舉辦的航空母艦遼寧艦、山東艦入列儀式來看，大陸國家主席習近平極有可能出席福建艦交接入列儀式。

香港《星島頭條》報導，大陸自主設計建造的第1艘彈射型航空母艦「福建艦」（舷號18），過去1年多時間順利進行多次海試，海軍已公布殲-15T、殲-35和空警-600艦載機在福建艦上成功實施彈射起飛和著艦訓練。

大陸海事局網站消息，三亞海事局發布航行警告，11月4日8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。有推測指出，福建艦即將舉行入列儀式。

星島頭條指出，2012年9月，大陸首艘航空母艦「遼寧艦」正式在大連交接入列，時任大陸國家主席、中央軍委主席胡錦濤出席入列儀式，並登艦視察；2019年12月，大陸首艘國產航空母艦「山東艦」在海南三亞某軍港交付海軍，大陸國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。

星島頭條指出，可以預料，最高領導人也將出席「福建艦」交接入列儀式。從時間點來看，大陸第15屆全運會9日在廣州開幕，按照慣例，最高領導人也極有可能參加，最高領導人先在三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東，完全有可能。