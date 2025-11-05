快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

聽新聞
0:00 / 0:00

陸福建艦服役在即、進入「三航母時代」？港媒估習近平出席交接入列

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2024年5月8日，福建艦完成首次海試，返回上海江南造船廠碼頭。（新華社資料照）
2024年5月8日，福建艦完成首次海試，返回上海江南造船廠碼頭。（新華社資料照）

大陸自主設計建造的第1艘彈射型航空母艦福建艦」，過去1年多以來多次順利進行海試，服役進入最後倒數。港媒估，從過去舉辦的航空母艦遼寧艦、山東艦入列儀式來看，大陸國家主席習近平極有可能出席福建艦交接入列儀式。

香港《星島頭條》報導，大陸自主設計建造的第1艘彈射型航空母艦「福建艦」（舷號18），過去1年多時間順利進行多次海試，海軍已公布殲-15T、殲-35和空警-600艦載機在福建艦上成功實施彈射起飛和著艦訓練。

大陸海事局網站消息，三亞海事局發布航行警告，11月4日8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。有推測指出，福建艦即將舉行入列儀式。

星島頭條指出，2012年9月，大陸首艘航空母艦「遼寧艦」正式在大連交接入列，時任大陸國家主席、中央軍委主席胡錦濤出席入列儀式，並登艦視察；2019年12月，大陸首艘國產航空母艦「山東艦」在海南三亞某軍港交付海軍，大陸國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。

星島頭條指出，可以預料，最高領導人也將出席「福建艦」交接入列儀式。從時間點來看，大陸第15屆全運會9日在廣州開幕，按照慣例，最高領導人也極有可能參加，最高領導人先在三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東，完全有可能。

福建艦 航空母艦 三亞

延伸閱讀

習稱中俄「在風高浪急中前行」 北極航道將進一步合作

美韓合建核潛艇 牽動東北亞核競賽

兌現給習近平的承諾 川普簽行政命令降對中芬太尼關稅

港媒：福建艦即將入列 習近平出席儀式

相關新聞

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

在近期持續強化對台宣傳體系下，大陸國台辦5日再新增1位新聞發言人，為國台辦港澳局長張晗，但未提供更多個人資訊。她在今天的...

誰卡雙城？綠指非中央 林奕華：9月22日前中央都沒正式回覆

今年原訂台北上海雙城論壇9月舉辦，不過先前因MOU未核定將延至12月辦。民進黨議員簡舒培質疑，雙城論壇緩辦應該是卡在上海...

陸福建艦服役在即、進入「三航母時代」？港媒估習近平出席交接入列

大陸自主設計建造的第1艘彈射型航空母艦「福建艦」，過去1年多以來多次順利進行海試，服役進入最後倒數。港媒估，從過去舉辦的...

陸公安對沈伯洋立案偵查後會「全球通緝」？國台辦回應了

大陸重慶公安日前對陸方認定的「台獨」頑固分子、我立委沈伯洋進行立案偵查，接下來是否進一步發布紅色通報進行全球通緝，要求他...

對陸生背景審核趨嚴？陸委會：無阻撓、兩岸教育交流要「去風險化」

近日有媒體報導指，政府針對陸生背景調查的證件審核較過去更嚴格，讓更多學校不願意在寒暑假邀請大陸學生來台短期研修。陸委會5...

習稱中俄「在風高浪急中前行」 北極航道將進一步合作

中國國家主席習近平4日在北京會見俄羅斯總理米舒斯京，評價中俄關係今年以來「在風高浪急的外部環境中篤定前行」，呼籲雙方保持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。