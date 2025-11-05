川普降陸芬太尼關稅後 陸停止部分美國商品關稅、繼續暫停24%關稅

川普4日正式簽署行政命令調降對陸關稅，擬11月10日生效。大陸國務院關稅稅則委員會隨後在5日公告，停止實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施，以及在1年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

美國方面，根據4日發出的2道行政命令，美國對中國大陸的芬太尼關稅稅率將從目前的20%調降至10%，11月10日生效。川普也將延長1年的關稅休戰協議，該協議已讓他把對中國大陸的對等關稅稅率從34%降至10%。

據大陸財政部官網5日消息，大陸國務院關稅稅則委員會公布2項公告。當中皆提及，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，根據相關法律法規和國際法基本原則，相關措施經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公布公告。

一是自2025年11月10日13時01分起，停止實施《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第2號）規定的加徵關稅措施。

大陸國務院關稅稅則委員會表示，本次中美停止實施部分雙邊加徵關稅，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待，有利於推動雙邊經貿關係不斷邁向更高水平。

根據稅委會今年3月4日發布的公告2025年第2號，上述關稅措施包括對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

二是2025年11月10日13時01分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅措施，在1年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

大陸國務院關稅稅則委員會表示，本次中美繼續暫停實施部分雙邊加徵關稅，有利於推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，造福兩國人民，促進世界繁榮。