快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

川普降陸芬太尼關稅後 陸停止部分美國商品關稅、繼續暫停24%關稅

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普（左）和大陸國家主席習近平於10月30日在南韓釜山空軍基地內會談後走出大門。（歐新社）
美國總統川普（左）和大陸國家主席習近平於10月30日在南韓釜山空軍基地內會談後走出大門。（歐新社）

川普4日正式簽署行政命令調降對陸關稅，擬11月10日生效。大陸國務院關稅稅則委員會隨後在5日公告，停止實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施，以及在1年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

美國方面，根據4日發出的2道行政命令，美國對中國大陸的芬太尼關稅稅率將從目前的20%調降至10%，11月10日生效。川普也將延長1年的關稅休戰協議，該協議已讓他把對中國大陸的對等關稅稅率從34%降至10%。

據大陸財政部官網5日消息，大陸國務院關稅稅則委員會公布2項公告。當中皆提及，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，根據相關法律法規和國際法基本原則，相關措施經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公布公告。

一是自2025年11月10日13時01分起，停止實施《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第2號）規定的加徵關稅措施。

大陸國務院關稅稅則委員會表示，本次中美停止實施部分雙邊加徵關稅，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待，有利於推動雙邊經貿關係不斷邁向更高水平。

根據稅委會今年3月4日發布的公告2025年第2號，上述關稅措施包括對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

二是2025年11月10日13時01分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅措施，在1年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

大陸國務院關稅稅則委員會表示，本次中美繼續暫停實施部分雙邊加徵關稅，有利於推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，造福兩國人民，促進世界繁榮。

國務院 稅率 美國

延伸閱讀

川普政府評估沙國軍購F-35 可能改變中東軍力平衡

川普與錢尼雖鬧翻 動武擴權行事相近

兌現給習近平的承諾 川普簽行政命令降對中芬太尼關稅

川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

相關新聞

陸擴增台胞證落地簽口岸 國台辦：台胞來陸證件不會「做標記」

就大陸擴大辦理一次性有效台胞證口岸範圍，國台辦發言人張晗5日強調，「台胞來大陸不但很便利，而且很安全」，並稱台胞來大陸無...

疑遭微小碎片撞擊...陸「神舟20號」載人飛船推遲返回地球

原計劃11月5日實施的神舟20號返回任務將推遲進行。神舟20號載人飛船疑似遭太空微小碎片撞擊，正在進行影響分析和風險評估...

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

台北市長蔣萬安今早赴議會專案報告，北市議員曾獻瑩、鍾沛君針對上海雙城論壇舉辦與否詢問，尤其針對中央卡關的兩項MOU部分。...

陸公安對沈伯洋立案偵查後會「全球通緝」？國台辦回應了

大陸重慶公安日前對陸方認定的「台獨」頑固分子、我立委沈伯洋進行立案偵查，接下來是否進一步發布紅色通報進行全球通緝，要求他...

連2周各新增1人！陸國台辦再添新發言人 港澳局長張晗亮相

大陸國台辦涉台宣傳管道再次強化。5日的例行記者會上，大陸國台辦新聞局長、發言人陳斌華介紹，新任發言人、國台辦港澳局（港澳...

川普降陸芬太尼關稅後 陸停止部分美國商品關稅、繼續暫停24%關稅

川普4日正式簽署行政命令調降對陸關稅，擬11月10日生效。大陸國務院關稅稅則委員會隨後在5日公告，停止實施對原產於美國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。