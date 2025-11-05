國共論壇有望恢復？陸國台辦：將積極推動「有利兩岸合作的事」

鄭麗文日前正式上任國民黨主席，擔任副主席的蕭旭岑在上任前，還曾於10月28日，於天津與大陸國台辦主任宋濤見面，使得國共未來交流，甚至中斷多年的國共論壇是否恢復受到關注。大陸國台辦新任發言人張晗5日表示，凡是有利於兩岸交流合作，有利於兩岸同胞走近走親的事，我們都將積極推動。

張晗還說，大陸願在堅持「九二共識」，反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，「為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。

對於鄭麗文在日前接受德國之聲專訪中表示，相信兩岸的所有矛盾歧見可透過和平對話的方式來化解，軍備競賽絕非帶來和平的智慧之路等。張晗說，台獨是台海和平的最大威脅，兩岸關係發展的事實一再證明，「九二共識」是台海和平的定海神針，堅持「九二共識」就能給兩岸帶來和平，台灣同胞就能受益。

她重申，我們願意在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎之上，加強與台灣各政黨團體有識之士的聯繫溝通，促進兩岸交流合作，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一。

至於行政院長卓榮泰提出兩岸高層交流的「四個前提」，只要「對方不設前提、不扣帽子、不堅持台灣是他的一部分，且能夠以中華民國和中華人民共和國互不隸屬的立場來對談」。

張晗說，只要承認「一個中國原則」和「九二共識」，兩岸就能恢復接觸商談。她指民進黨當局一面大肆鼓吹「兩國論」，公然進行「台獨」挑釁；一面奢談所謂接觸商談，完全是欺騙輿論、欺騙民眾。