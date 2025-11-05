陸對台政策進入新階段？國台辦新發言人：共襄統一偉業

大陸近期對台動作頻頻，包括設立台灣光復紀念日、便利台灣人入境，增加例行發布會頻率和發言人數量，以及新華社連發對台文章、立案偵查我立委沈伯洋等。對於上述行為，是否代表「對台政策進入新階段」，大陸國台辦新任發言人張晗5日說，大陸將和廣大台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，共襄祖國統一、民族復興偉業。

張晗是大陸國台辦港澳涉台事務局長，今天成為新任的國台辦新聞發言人。在近期對台動作頻頻的背景下，上午的例行記者會上，陸方安排官媒新華社提問，有關大陸是否「對台政策進入新階段」的問題。

張晗回應說，今年是台灣光復80周年，我們以國家名義設立台灣光復紀念日，並在國家層面舉行紀念活動，是人民意願和國家意志的充分體現，是對台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力捍衛。

她說，台灣問題事關國家核心利益和中國人民民族感情。我們有責任引導兩岸同胞銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來；我們有責任為兩岸同胞謀利造福，增進兩岸同胞福祉；我們有責任讓廣大台胞認清「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，認清「台獨」分裂勢力「禍台」、「害台」本質，認清祖國必然統一的歷史大勢。

張晗表示，大陸將深入學習領會貫徹中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實「習近平總書記關於對台工作的重要論述」和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，尊重、關愛、造福台灣同胞，持續深化兩岸交流合作、融合發展，共享「中國式現代化」發展機遇和成果，和廣大台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，共襄祖國統一、民族復興偉業。

對於新華社近期發布「鍾台文」署名文章，內容包括「兩岸關係發展和統一利好」，以及發布十五五規劃的建議全文等，張晗也提到，大陸全國政協主席王滬寧日前在紀念台灣光復80周年大會提出，和平統一之後，台灣會有「7個方面更好」。

她說，「概括來講，就是統一後，有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全、更有尊嚴，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業」。台灣同胞將和大陸同胞一道，共享我們偉大國家的尊嚴和榮耀，迎來繁榮穩定的光明未來。