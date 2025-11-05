快訊

APEC明年深圳舉辦 陸國台辦：按一中原則處理「台灣地區」參會

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於明年APEC峰會在深圳舉辦，大陸國台辦新任發言人張晗5日表示，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜。（記者陳政錄／攝影）
南韓慶州APEC峰會落幕，明年將移師到大陸深圳舉辦，是否影響我方參會權益受到關注。對此，大陸國台辦新任發言人張晗5日表示，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜。

張晗今天主持大陸國台辦例行記者會，她說，作為明年亞太經合組織（亞太經濟合作會議、APEC）的東道主，我們將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜。

另對於前幾日APEC峰會期間，大陸國家主席習近平和美國總統川普會晤，雖未提及台灣問題，但仍引起討論。張晗說，「台灣是中國的台灣，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」，民進黨當局出於一黨之私頑固以外謀獨，最終只會損害台灣民眾的安全和利益。

張晗還說，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同心願，是大勢所趨，大義所在，民心所向。

對於日本首相高市早苗在APEC峰會期間，與我領袖代表、總統府資政林信義見面，張晗回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，日方有關行徑嚴重違背「一個中國原則」、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此堅決反對。

就台灣能否平等參與明年APEC活動，大陸外交部4日表示，關鍵在於遵守「一個中國原則」和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題；美國國務院則表示，堅持台灣等所有APEC成員經濟體，都應依照APEC慣例，獲得平等、完整的參與權。

