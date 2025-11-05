陸擴增台胞證落地簽口岸 國台辦：台胞來陸證件不會「做標記」

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
今年大陸十一長假首日時，北京什剎海湧入大量遊客。（記者陳政錄／攝影）
就大陸擴大辦理一次性有效台胞證口岸範圍，國台辦發言人張晗5日強調，「台胞來大陸不但很便利，而且很安全」，並稱台胞來大陸無論是辦證還是入出境，都不會在證件上做「任何標記」。至於我陸委會、海基會示警國人赴陸風險，張晗認為，民進黨當局目的是企圖恐嚇威脅台灣民眾，阻撓破壞兩岸交流和人員往來，升高兩岸對立對抗。

在大陸國台辦上月中預告，近期會將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸後，大陸國家出入境管理局3日發布政策，從11月20日起，擴大可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證口岸範圍，增加天津港等42個口岸出入境管理機構。

對此，大陸國台辦港澳局長、新任發言人張晗5日在主持例行記者會時表示，「兩岸一家親」，台灣同胞是我們的骨肉天親，大陸始終重視聽取台胞的意見建議，致力為台灣居民來往大陸創造便利條件，讓兩岸同胞越走越近、越走越親。

她說，如果台灣同胞沒有提前辦理台胞證，想來一次「說走就走的旅行」，只要帶上自己的台灣地區出入境證件和身分證，就可以從世界各地乘坐飛機、輪船直抵大陸，在入境口岸提交辦證申請，30分鐘內即可拿到1張一次入出境有效台胞證。憑藉這張證件，就可以在大陸遊玩3個月。

張晗還表示，如果覺得3個月還不夠，可以「順便」在大陸任意縣級以上出入境管理部門申辦1張5年有效期的卡式台胞證，最短4天即可取得證件。也可以通過台灣當地旅行社代辦1張卡式台胞證，無需再辦理其他任何手續，5年內隨時來往大陸。對於從未來過大陸的台灣「首來族」，不僅辦證是免費的，還有上千個景區可以免門票遊覽。

對此，張晗強調，台胞來大陸不但很便利，而且很安全。台胞來大陸無論是辦證還是入出境，都不會在證件上做任何標記。大陸有關部門依照有關法律法規要求，嚴格、有力、有效保護領證台胞的個人訊息安全。

至於我方強化公務人員赴內地及港澳事先通報機制，張晗回應，民進黨當局出於謀「獨」本性，不斷阻限兩岸及港台、澳台交流交往，大搞「綠色恐怖」，違背島內（指台灣）主流民意，只會遭到越來越多台灣民眾的反對和譴責。

另，我陸委會、海基會近期也持續示警國人赴陸風險，例如陸委會稱去年至今年9月底，已接獲212名台灣人赴陸後失聯遭遇拘留、限制行動等情況，較8月底增加24件；上月底海基會秘書長羅文嘉也再次提到台灣人因宗教因素被拘禁問題，目前共有11件，喊話國台辦應回應有沒有此事、什麼時候放回來等。

張晗說，大陸依法打擊各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益。民進黨當局混淆是非，惡意炒作相關話題，目的是企圖恐嚇威脅台灣民眾，阻撓破壞兩岸交流和人員往來，升高兩岸對立對抗，不得人心，不會得逞。她說只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像回自己家一樣輕輕鬆鬆、平平安安。

大陸國台辦新任發言人張晗5日強調，「台胞來大陸不但很便利，而且很安全」，台胞來大陸無論是辦證還是入出境，都不會在證件上做「任何標記」。記者陳政錄／攝影
卡式台胞證 國台辦 陸委會

