疑遭微小碎片撞擊...陸「神舟20號」載人飛船推遲返回地球

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
新華社報導，從中國載人航天工程辦公室了解到，神舟20號載人飛船疑似遭太空微小碎片撞擊，正在進行影響分析和風險評估。為確保航天員（太空人）生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，原計劃11月5日實施的神舟20號返回任務將推遲進行。

神舟20號、神舟21號太空人乘組4日剛進行交接儀式，2個乘組移交了空間站（太空站）鑰匙。神舟20號太空人乘組已完成全部既定任務，原訂5日乘坐神舟20號載人飛船返回東風著陸場。

神舟20號是大陸載人航天工程的第20艘神舟系列載人飛船。今年4月24日，神舟20號載人飛船發射成功，並在隔日順利進駐中國空間站。太空人為陳冬、陳中瑞、王杰，目前3人在太空的時間已經超過180天。

太空人 成功 風險

