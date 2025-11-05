雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）上午前往議會專案報告輝達案等並備詢。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午前往議會專案報告輝達案等並備詢。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安今早赴議會專案報告，北市議員曾獻瑩、鍾沛君針對上海雙城論壇舉辦與否詢問，尤其針對中央卡關的兩項MOU部分。蔣萬安說，中央有陸續同意，都已有回覆；按照前例，舉辦時間可能是年底或12月份。

曾獻瑩針對，中央卡關的兩項MOU部分目前進度如何？鍾沛君也問，今年還剩下57天，市長對於2025年順利舉辦有幾成信心？並詢問市府的底線，會不會取消也會是選項之一？

蔣萬安回應，希望能夠成行，因為今年是舉辦第15屆，按照往例有可能是年底、也有前例是在12月份舉辦，時間可能是三天或兩天。至於MOU部分，中央後來有陸續同意，包含勞動局、水治理等部分，中央都有回覆。

副市長林奕華也補充，有關於勞動技職交流相關的部分，由於修正超過一半以上很大，按照內政部要重啟再送。鍾沛君追問，兩個MOU部分，水資源應該是沒有問題，反而是勞動部在10月18日要求北市府要修改，大概什麼時候能送回去？

林奕華說，事實上在中央來文，也有向中央說明，雙城論壇舉辦多年，在MOU部分知道地方權限在哪裡，應該是中央在文字上有所誤會，所以也和上海方啟動相關的協調，按照內政部規定只要名稱跟內容修正超過一半以上，按照程序上要重新送中央核定。

鍾沛君續追，今年北市府送MOU有比往年晚嗎？第二波送審要怎麼避免9月份送審的狀況？林奕華答，都有按照時程來送，這部分MOU會盡快確認，但是儘早和中央確定，核發都沒有問題，兩個MOU確定時間比較晚，其中一份在9月24日才收到回文。

