連2周各新增1人！陸國台辦再添新發言人 港澳局長張晗亮相
大陸國台辦涉台宣傳管道再次強化。5日的例行記者會上，大陸國台辦新聞局長、發言人陳斌華介紹，新任發言人、國台辦港澳局（港澳涉台事務局）長張晗。張晗說，希望今後同各位記者共同努力，宣介好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的瞭解、理解和信任。
大陸國台辦11月首場例行記者會5日上午召開，陳斌華首先表示，「很高興向大家介紹我辦新任發言人、港澳局局長張晗女士。今天的發佈會，將由張晗局長主持。希望大家像支持我、朱鳳蓮和彭慶恩一樣，支持張晗局長做好對台新聞發布工作。」
接著，張晗站上發布台，她表示，「各位記者朋友，大家上午好，歡迎參加國務院台辦新聞發佈會。借此機會向各位台灣同胞問好。今天的發佈會由我來主持，希望今後同各位記者共同努力，宣介好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的瞭解、理解和信任。」
近期，大陸國台辦自上月起，加開例行新聞發布會頻率至每周1次、在臉書平台開設「國務院台辦發言人」帳號，後於上周開始迎來新的發言人，為經濟局長彭慶恩，今天再增加張晗，這使得大陸國台辦目前有副主任級發言人吳璽，和新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮，以及經濟局長彭慶恩、港澳局長張晗共5名發言人。
對於有媒體關切近來大陸舉辦紀念台灣光復80周年活動、立案偵查我立委沈伯洋、增加發布會頻率，是否代表對台政策進入新階段。張晗回應說，今年是台灣光復80周年，大陸以國家名義設立台灣光復紀念日，並在國家層面舉行紀念活動，這是人民意願和國家意志的充分體現，是對台灣光復回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力捍衛。
她說，我們責任引導兩岸同胞銘記歷史、捍衛和平、捍衛成果、維護和平、共創未來。我們有責任為兩岸同胞謀利，造福增進兩岸同胞福祉。我們有責任讓廣大台胞認清「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，認清台獨分裂勢力，禍台害台本質，認清祖國必然統一的歷史大勢。
她表示，我們將深入學習領會貫徹中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實「習近平總書記關於對台工作的重要論述」和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，尊重關愛造福台灣同胞，持續深化兩岸交流合作融合發展，共享中國式現代化發展機遇和成果，和廣大台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展。
根據職責劃分，國台辦港澳涉台事務局負責協同相關部門處理香港特別行政區、澳門特別行政區涉台工作中有關事務。
目前，大陸官方未有關於張晗本人的更多訊息揭露，據了解，在曾任國台辦港澳涉台事務局的趙宇敏於2023年底轉到中聯辦工作後，有中聯辦背景的張晗，去年就已擔任國台辦港澳局副局長，後接任局長一職。
