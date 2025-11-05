快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

聽新聞
0:00 / 0:00

陸稀土管制後人手短缺...商務部相關部門 招募人數近3年最多

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
資料顯示，大陸商務部正在進行10年來最大規模公開招聘。（美聯社）
資料顯示，大陸商務部正在進行10年來最大規模公開招聘。（美聯社）

美國總統川普、大陸國家主席習近平日前舉行會談後，中美看似達成暫時貿易休兵。不過資料顯示，大陸商務部正在進行10年來最大規模公開招聘，強化負責稀土出口管制的部門力量。

彭博報導，據官方招募公告顯示，大陸商務部產業安全與進出口管制局明年增聘至少5名公務員。這是該部門從2022年開始公布招募訊息以來，新增編制人數最多的1次。

公開資料顯示，產業安全與進出口管制局的主要職責，包括擬訂並執行國家進出口管制政策，依法頒發兩用物項和技術進出口許可證件；建立並完善產業安全預警機制，執行產業競爭力調查、產業安全應對與效果評估；指導協調產業安全應對工作。

據公告，大陸商務部此次總共招聘60名新官員，成為大陸2026年招募規模最大部委之一。

彭博指出，隨著中國推進機構精簡以提高行政效率，中央政府部門大幅增加人手的情況愈來愈少見。但是隨著大陸對稀土實施新一輪管制措施以來，大陸商務部一直面臨人手短缺。

另外，也有外國公司批評，該部門在審批用於汽車、智慧型手機和軍用無人機等產品所需磁體的出口許可證時進度緩慢，導致申請積壓。

大陸商務部 規模 稀土

延伸閱讀

普京下令12月前制定稀土開采路線圖

經濟日報社論／美中經貿戰 改變世界遊戲規則

ESG新定義 側重國安、能源…歐美關注永續內涵轉向

稀土管制升級！中國長臂撼動半導體鏈 台灣面臨新挑戰

相關新聞

陸稀土管制後人手短缺...商務部相關部門 招募人數近3年最多

美國總統川普、大陸國家主席習近平日前舉行會談後，中美看似達成暫時貿易休兵。不過資料顯示，大陸商務部正在進行10年來最大規...

連2周各新增1人！陸國台辦再添新發言人 港澳局長張晗亮相

大陸國台辦涉台宣傳管道再次強化。5日的例行記者會上，大陸國台辦新聞局長、發言人陳斌華介紹，新任發言人、國台辦港澳局（港澳...

見愛沙尼亞外長 陸外長王毅：願與歐方商簽自貿協定

大陸外交部長王毅4日在北京與愛沙尼亞外長查赫克納舉行會談，查赫克納也是10年來首位訪陸的愛沙尼亞外長。王毅表示，期待愛沙...

春哥侃陸／毛澤東預言早現「十五五」？G2論能否成真？

中共的「十五五」、即第十五個五年規畫，在第二十屆四中全會後啟動制定。但此時北京學界熱議的，是70年前毛澤東曾對「十五五」有段對中美關係的預言，意外與現實狀況貼合。而在南韓釜山川習會前，川普重提「G2」（兩國集團），中國學界認定這代表中美兩國關係有新的突破。究竟這兩大熱點如何牽動中美關係，中美貿易戰能否轉進由談代打階段？聯合報資深香港特派員李春有深入觀察。

會見米舒斯京 習近平：中俄在風高浪急中篤定前行

中國大陸國家主席習近平昨在北京會見俄羅斯總理米舒斯京，評價中俄關係今年以來「在風高浪急的外部環境中篤定前行」，呼籲雙方保...

新聞眼／俄高規格回應台灣未定論 我應警惕

俄國總理米舒斯京訪陸，此次發表的聯合公報，特別提及俄方注意到「聯大第二七五八號決議的權威性」，如此表述顯然有別於今年五月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。