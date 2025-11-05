港媒：福建艦即將入列 習近平出席儀式

據報導，中國自行研製的彈射型航空母艦福建艦（舷號18）即將入列，入列儀式將在海南三亞榆林港舉行，中國國家主席習近很有可能在出席儀式後，才轉往廣東省參加9日舉行的第15屆全運會開幕式。

星島日報今天在報導中表示，三亞海事局昨天發布航行警告，指當天8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入，有軍事專家據此推測，福建艦即將舉行入列儀式。

報導指出，2012年9月，中國首艘航空母艦遼寧艦在大連交接入列時，時任國家主席、中央軍委主席胡錦濤出席入列儀式。

2019年12月，中國航艦「山東艦」在海南三亞軍港交付海軍時，習近平出席了交接入列儀式。

從以上情況看，可以預料，中國最高領導人也將會出席福建艦的交接入列儀式。

報導表示，中國第14屆全運會於2021年在西安舉行時，最高領導人（習近平）參加了開幕式，本屆全運將於9日在廣州開幕，按照慣例，習近平也極有可能參加，而他完全有可能先在三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東。