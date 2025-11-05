快訊

見愛沙尼亞外長 陸外長王毅：願與歐方商簽自貿協定

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部長王毅4日在北京與愛沙尼亞外長查赫克納會談。（圖／取自大陸外交部）
大陸外交部長王毅4日在北京與愛沙尼亞外長查赫克納舉行會談，查赫克納也是10年來首位訪陸的愛沙尼亞外長。王毅表示，期待愛沙尼亞發揮建設性作用，推動歐方「校準對華認知」，他也提到，中方願同歐方商簽自貿協定。

據大陸外交部消息，4日，大陸外交部長王毅在北京同愛沙尼亞外長查赫克納（Margus Tsahkna）舉行會談。雙方還就烏克蘭危機等國際和地區問題交換了意見。

王毅表示，中愛歷史、文化、國情雖不同，但兩國間不存在懸而未決的重大問題，也沒有根本利益衝突。建設成熟穩定、相互尊重、合作共贏的中愛關係符合雙方共同利益，契合兩國人民期待。中方願同愛方以建交35周年為契機，延續友好傳統，堅持夥伴定位，密切各層級交往，增進政治互信，深化互利合作，加強人文交流，鞏固雙邊關係向前向好發展勢頭。

他重申，台灣是中國領土的一部分，任何國家都不會允許本國主權和領土完整遭到破壞。一個中國原則是中國與各國建立外交關係的政治基礎。希望愛方充分理解支持中方的正當立場，以實際行動恪守一個中國政策。

談及中歐關係，王毅表示，中歐制度不同並不意味著要成為對手。中方願同歐方商簽自貿協定，推動共建「一帶一路」同「全球門戶」計劃對接，共同致力於改革完善全球治理體系。期待愛方發揮建設性作用，推動歐方校準對華認知，以相互尊重、積極理性方式看待和發展中歐關係。

查赫克納表示，很高興成為10年來首位訪華的愛沙尼亞外長。愛方高度重視對華關係，明確堅持和奉行一個中國政策，願同中方加強各層級交往，深化彼此互信，推進各領域務實合作，實現兩國共同發展。感謝中方延長對愛免簽政策，這有利於雙方人文交流和商業往來。愛方堅定遵守國際法和聯合國憲章，讚賞中方支持多邊主義，願合作應對氣候變化等全球性挑戰。

中國與歐盟曾在2020年底談判達成《中歐全面投資協定》（CAI），但隔年歐盟因中國在新疆侵犯人權問題對中國官員實施制裁後，北京隨即採取反制措施。此後，歐洲議會凍結該協定的審批程序。今年5月，歐盟駐陸代表團貿易與投資處處長漢諾寧（Marjut Hannonen）表示，歐方目前無意重啟有關《中歐全面投資協定》的談判。

